Cómo liberar 10GB de espacio en tu iPhone sin borrar fotos, videos o aplicaciones

La memoria caché es un conjunto de ficheros que se crean en las aplicaciones y terminan, a la larga, ocupando mucho espacio. En la mayoría de los casos, tienen nula importancia real y a diferencia de lo que sucede con móviles Android, en iOS no existe una función específica que ayude a eliminar la caché de las aplicaciones. Aunque esto no quiere decir que no pueda hacerse.

iphone Trucos para mejorar el uso de la batería de tu iPhone

Siempre debe ser el usuario quien tome la decisión o no de borrar sus archivos y no cualquier app o función del smartphone. Por eso el truco para limpiar el dispositivo de almacenamiento indeseado consta de fáciles pasos.

Cómo borrar el almacenamiento de "Otros" en iPhone

Ir a Safari.

Seleccionar la opción 'Borrar historial y datos de sitios web'.

Dirigirse a 'Conservar mensajes' y selecciona el periodo temporal que te interese

En el caso de querer eliminar mensajes antiguos, los pasos son:

Ir a Configuración > Mensajes .

> . En "Conservar mensajes", seleccionar un período más corto, como 30 días, por ejemplo.

iphone

También se puede borrar sólo algunos mensajes:

En Mensajes , buscar las conversaciones que tienen archivos adjuntos

, buscar las conversaciones que tienen archivos adjuntos Mantener presionado un archivo adjunto y seleccionar " Más ".

". Seleccionar los archivos que deseas eliminar y tocar el ícono de la papelera.

Tener tu iPhone actualizado también permite tener un mejor gestor de almacenamiento. Para eso, deberás: