Misterio resuelto: el significado de los 6 nuevos emojis de WhatsApp.

La peligrosa función que planea sumar WhatsApp: no podrás dejar el celular

En esta oportunidad, sumó seis nuevos emojis que son ideales para representar diferentes situaciones, los cuales incluyen una carita que afirma, una carita que niega, el ave fénix, un pedazo de limón, un hongo y cadenas.

Estos se encuentran en la última versión de WhatsApp para teléfonos móviles, tanto Android como Apple. No obstante, en la versión web puede que no se visualicen correctamente o no aparezcan en la parrilla de emojis aun.

Emoji La plataforma de WhatsApp está a punto de incorporar una nueva serie de emojis a para smartphones. Emojipedia

Qué significan los nuevos emojis de WhatsApp

Cara que afirma

La figura representada por una carita amarilla se encarga de imitar el movimiento que realiza el rostro humano cuando dice que “sí”, es decir, de arriba a abajo.

Cara que niega

Mientras tanto, esta carita amarilla tiene un movimiento marcado hacia sus lados, simulando un “no”.

Ave fénix

Es una criatura mítica que simboliza la inmortalidad, la resurrección y el renacimiento. En su versión móvil puede visualizarse perfectamente, pero en WhatsApp Web, no tanto. y representa situaciones donde se pudo salir adelante luego de un problema.

Emojis animados Whatsapp

Pedazo de limón

Un corte de limón es una porción que se obtiene al cortar esta fruta cítrica en partes desde su centro hacia afuera, manteniendo la piel en cada una de ellas. El emoji puede utilizarse para hacer referencia a adornos o ingredientes en diversas bebidas, platos y recetas de comidas.

Hongo

Figura de este organismo perteneciente al reino Fungi, que se caracteriza por su capacidad de descomposición y absorción de la materia orgánica en la que vive. Se utiliza para referirse a comidas por lo general o aspectos mágicos.

Cadena rota

Esta figura generalmente se refiere a la interrupción de una secuencia, conexión o serie de elementos que están enlazados o relacionados entre sí. Se puede referir a un final o un corte de alguna relación, vínculo o situación.