Meta presentó una inteligencia artificial que traduce idiomas a través de la voz

Si bien los traductores que funcionan actualmente no son del todo eficaces, muchas empresas como Google o Microsoft salieron a invertir y aventurarse en combinar IA con ciertas tecnologías. En los últimos días, Meta presentó una nueva IA que fue utilizada para traducir un idioma solo con el uso de la voz.

La traducción del Hokkie el comienzo de un trabajo arduo y que lleva tiempo. Si bien, la IA puede traducir una una oración completa a la vez esperan ajustar y mejorar el sistema para que a futuro, esta creación le habla las puertas a la traducción en simultáneo.

Hokkie es un dialecto que aproximadamente 49 millones de personas, Principalmente en algunas partes de CHina, Taiwán, Singapur, Malasia y Filipinas.

Es una lengua que no se enseña en las escuelas sino que se transmite de generación en generación, de padres a hijos y cada vez menos personas hablan ese idioma. Los idiomas que carecen de un sistema de escritura estándar no dispone de muchos datos.

Desde la compañia publicaron un comunicado donde se explica paso a paso como funciona el sistema. "Muchos sistemas de traducción de voz se basan en transcripciones. Sin embargo, dado que los idiomas principalmente orales no tienen formas escritas estándar, la producción de texto transcrito como resultado de la traducción no funciona. Entonces, nos enfocamos en la traducción de voz a voz", informaron del sitio oficial.

También demostraron que "la traducción de voz a unidad para traducir el habla de entrada a una secuencia de sonidos acústicos, y generamos formas de onda a partir de ellos o nos basamos en texto de un idioma relacionado, en este caso mandarín".

The first AI-powered speech translation system for a primarily oral language | Meta AI