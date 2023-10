"Laika: Aged Through Blood": una aventura postapocalíptica sobre ruedas

Los videojuegos se han convertido en una industria tan grande que a menudo perdemos la noción de la cantidad de lanzamientos que encontramos mes tras mes. Sin embargo, muchas compañías apuestan por encontrar ese equilibrio entre "lo diferente y entretenido" , lo cual puede ser muy complicado en los tiempos que corren. En este grupo se encuentra el estudio madrileño Brainwash Gang, que, con su estilo característico, nos trae " Laika: Aged Through Blood" , un juego que ya hemos tenido la oportunidad de disfrutar en C5N y te contamos por qué no debes perdértelo .

En pocas palabras, esta es la trama de un juego que, a pesar de su estética bastante infantil, aborda una historia de superación a lo largo de tres generaciones de mujeres, que buscan sobrevivir en situaciones completamente hostiles, donde el rol de madre a menudo se impone sobre los conflictos personales.

Imagen 3 - Laika (1)

En esta ocasión, nos encontramos con una historia principal bastante marcada que nos llevará a recorrer diferentes escenarios mientras avanzamos y desbloqueamos nuevas secciones del mapa. Todo esto ocurrirá sobre el asiento de nuestra motocicleta, que es casi tan protagonista como Laika, ya que la acción se desarrolla íntegramente sobre las dos ruedas.

Imaginá por un momento qué pasaría si al aclamado Excitebike, que seguramente los lectores más veteranos recordarán haber jugado en su family game, le agregaran un sistema de disparos. Bueno, esa fue la sensación que tuve al comenzar a jugar a Laika, me hizo retroceder en el tiempo y darme cuenta de que si a ese gameplay, que parecía tan sencillo, le añadían un sistema de disparos, un tipo de parry para hacer rebotar las balas y, además, si quería recargar el arma, tenía que hacer un backflip, el juego se convertía en algo totalmente complejo y desafiante.

Imagen 4 - Laika

Aunque su control puede parecer complicado al principio, una vez que le tomas el truco, saltar de un lado a otro, detener el tiempo por segundos para calcular a qué dispararás, suele ser muy gratificante. Y una vez que aprendes a controlar la motocicleta y tu primer arma, comenzarás a desbloquear nuevas que cambiarán tu sistema de combate y algunas incluso te darán la posibilidad de acceder a diferentes secciones del mapa a las que no pudiste llegar al principio.

Todas las mejoras y equipos que podrás desbloquear en tu aldea las crearás con objetos que encontrarás en el escenario, destrozando diferentes cajas o rocas. También tendrás la posibilidad de cocinar platos con ingredientes que estarán dispersos por todo el vasto desierto, y a medida que lo hagas, descubrirás nuevas recetas con diferentes potenciadores.

Imagen 5 - Laika

Si algo no falta en el juego, es sangre; cada vez que elimines a un enemigo, Laika se teñirá de rojo si estás muy cerca. Sin embargo, esto tiene un propósito, ya que la moneda del juego son las "vísceras". A nuestra coyote no le agradan las aves invasoras, y en nuestro poblado, todo se paga con ellas. Estas se acumularán a medida que derrotemos a los enemigos, pero al morir, dejaremos caer una bolsa con algunas de ellas, algo similar a las almas de Dark Souls, solo que en esta ocasión no las perderemos todas y tendremos varias oportunidades para recuperarlas.

Es comprensible que el juego no nos castigue tanto y nos ofrezca varias oportunidades para recuperar lo perdido, porque morir es tan simple como aterrizar mal en un salto o no ver a un enemigo y caer en combate; un disparo o un error, y estarás en problemas, no habrá segundas oportunidades.

Imagen 6 - Laika

La historia principal nos llevará por diferentes mazmorras que da gusto enfrentar mientras esquivamos balas y eliminamos enemigos. Sin embargo, algunas de las mejores secciones son las batallas contra jefes finales, que tienen unos diseños increíbles y ofrecen combates muy atractivos teniendo en cuenta las limitaciones de estar sentados sobre una moto mientras disparamos y saltamos.

Si quieres realizar misiones secundarias, también las tienes disponibles. Pero a diferencia de otros juegos, estas no influyen en la trama, por lo que puedes ir completándolas a medida que te las encuentres en el camino. No son obligatorias, pero te ayudarán a progresar un poco más rápido y, al mismo tiempo, te permitirán conocer más aspectos de su historia.

Imagen 7 - Laika

No quisiera pasar por alto su banda sonora, que es maravillosa. Hacía mucho tiempo que no me esforzaba tanto en buscar los casetes faltantes para escuchar el resto de las canciones, ya que son sublimes, de esas que dan ganas de incluir en tu lista de reproducción de Spotify para escucharlas una vez que dejas la partida, que por cierto, ahí está.

"Laika: Aged Through Blood" es una experiencia increíble. Cuando miras hacia atrás y piensas en todo lo que has experimentado en el juego, desde su animación, su música hasta la acción sobre ruedas, te das cuenta de que es una obra que merece estar entre los mejores juegos independientes de 2023. Por el momento, su lanzamiento ha sido exclusivo para PC, pero esperamos que pronto llegue su versión para consolas y que todos podamos jugar con Laika y encontrar, finalmente, una razón más para vivir.