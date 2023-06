Jugamos el nuevo "Prince of Persia, The Lost Crown" y te contamos cómo es

Luego de una intensa semana repleta de anuncios en el Summer Game Fest, uno de los más llamativos fue “Prince of Persia The Lost Crown” . Este se mantuvo en completo misterio y aunque muchos esperábamos una nueva aparición de aquel perdido remake de “The Sands of Time”, nos llega una versión no numerada de una de las franquicias más clásicas de la historia de los videojuegos.

Tal vez no sea el Prince of Persia que la mayor parte del público esperaba, pero juzgar sin antes probarlo es un error que suele cometer frecuentemente la comunidad gamer, podemos coincidir que su estética 2.5D y cargada de colores no es algo que esté en el ADN de la saga pero una vez en los mandos se siente la esencia de un juego clásico que busca adaptarse a los tiempos que corren con nuevas mecánicas y mucho más atractivo tanto para los jugadores nuevos como para los más veteranos.

Prince of Persia The Lost Crown - Reveal Commented Gameplay | Ubisoft Forward

En “The Lost Crown” estamos frente a un Metroidvania donde nuestro personaje llamado Sargon sera el encargado de recorrer las tierras del prodigioso monte Qaf - inspirado en Persia - resolviendo innumerables puzzles, eliminando enemigos y por supuesto, librando épicas batallas.

Durante esta prueba pudimos jugar aproximadamente unos 40 minutos iniciales y lo primero que tenemos para resaltar es que su nivel de dificultad es “alto”. El juego puede resultar muy vistoso pero tras esa capa de simpleza, el progreso es más que complejo mezclando saltos dinámicos con un sistema de combate que desde sus primeros pasos es totalmente disfrutable dándonos una libertad total para poder golpear en todas direcciones, generando combos y buscando diferentes alternativas en los enfrentamientos dependiendo el tipo de enemigos.

En cuanto a sus movimientos, Sargon, tendrá dos tipos de ataques principales: un disparo de flecha para golpes a distancia y otro de sable para ataque a melee. A estos se le suma un dash que podemos utilizar tanto en tierra como en aire y un deslizamiento que sera muy útil para sortear obstáculos. Pero esto es solo la punta del iceberg ya que estos movimientos se verán alterados por una cantidad más que interesante de modificaciones y habilidades que harán su sistema de combate una experiencia mucho más agradable y personalizable.

El diseño de los niveles compone una parte fundamental dentro del juego ya que el plataformeo, como en sus anteriores entregas, está presente continuamente y es aquí donde deberemos implementar todas las habilidades a disposición para continuar avanzando. Uno de los skills principales que tendremos para estas fases, al igual que en The Sands of Time, es la posibilidad de crear una sombra y luego regresar en el tiempo a ese mismo lugar, mecanica que nos dará una gran ventaja tanto a la hora de enfrentar diferentes puzzles como en secciones de pelea, ya que sus desarrolladores no quisieron limitar estos movimientos a momentos específicos.

También tendremos habilidades especiales las que podremos ejecutar eliminando una cantidad de enemigos que nos permitirán rellenar una barra, y de esta manera, hacer uso de golpes sumamente potentes y visualmente impresionantes con un cambio de cámara a 2.5D, y una estética que nos hizo recordar mucho a las animaciones japonesas.

Como estamos hablando de un Metroidvania, no harán falta los famosos frascos de curación que repondremos en los checkpoint, también fases con backtracking las cuales podremos acceder cuando tengamos las habilidades correctas y los famosos accesos rápidos, donde iremos abriendo puertas para llegar de manera más efectiva a secciones anteriormente visitadas.

Tal vez “Prince of Persia The Lost Crown” no era lo que esperábamos, pero luego de jugarlo es sin dudas un desafío que tenemos que superar, disfrutarlo y de esta manera abrir las puertas a la evolución de un clásico. Esperamos tener más novedades sobre él en los próximos meses ya que su lanzamiento está programado para el 18 de enero de 2024 en Xbox, Playstation, Switch y PC.