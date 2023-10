Jugamos "Assasin's Creed Mirage" y te contamos si vale la pena esta nueva aventura

Tal vez el nombre “Assasin’s Creed” les puede sonar familiar, no solo por ser una de las series más exitosas de Ubisoft, sino porque su imperio comenzó a expandirse entre juegos de mesa, figuras, ropa, dibujos animados y hasta una película live action, lo que hizo a esta franquicia mucho más popular de lo que la compañía se podría imaginar. Pero a pesar de este suceso sus juegos siguen siendo su punta de lanza y luego de casi tres años sin ver una nueva entrega, podemos decir que la espera terminó. “Assassin's Creed Mirage” se lanzará este jueves para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series y PC. En C5N ya lo pudimos jugar completo y te contamos si vale la pena meterse de lleno en esta nueva aventura.

Tal vez no estamos frente a la historia más elaborada que encontraremos dentro de la saga, pero me animo a decir que a medida que van pasando las horas cada vez se hace más atrapante. En sus primeros actos me fue costando entrar en ritmo, pero mientras las relaciones entre personajes se van fortaleciendo, cada vez los misterios son aun mayor y te das cuenta que no durará sus 70 horas, como nos tienen acostumbrados, para ver los créditos finales, todo te motiva a seguir y se hace mucho más disfrutable.

En cuanto a su gameplay, si alguna vez jugaste “Assasin’s Creed” te vas a sentir muy a gusto ya que es muy continuista. Seguiremos con su clásico sistema de parkour que puede costar un poco en su comienzo pero una vez que le agarramos la mano va muy bien, combinada siempre con un sistema de sigilo que sigue siendo funcional, donde agacharse y caminar entre plantas y arbustos será fundamental para no ser detectados.

También tendremos a disposición diferentes elementos que podremos usar tanto para distraer como para eliminar enemigos a distancia, ya sea con buscapiés, trampas, bombas de humo, dardos o cuchillos, los cuales iremos desbloqueando y mejorándolos a gusto nuestro, y la opción de realizar eliminaciones especiales con un movimiento llamado “Concentración de los Asesinos”

El juego tendrá a disposición un árbol de habilidades, aunque esta vez mucho más reducido, que se divide en tres ramas: Fantasma, Embaucador y Depredador. En la rama de Fantasma podremos desbloquear y agregar nuevos movimientos para Basic, en el de Embaucador nos permitirá mejorar nuestra bolsa de curación, el regateo y diferentes habilidades y en la de Depredador seremos capaces de mejorar todas las habilidades de las que dispondrá Enkidu, nuestra águila estilo drone que sera de mucha utilidad para resolver las misiones.

En cuanto a su historia estamos frente a un juego que nos presenta muchísima libertad a la hora de resolver cada uno de los encargos. No solo porque estamos frente a un mundo abierto que nos dará total libertad a la hora de encarar diferentes desafíos, si no que al llegar al punto indicado, este nos permitirá solucionarlos de diferentes maneras. Por ejemplo, si tenemos que ingresar a un templo lo podremos realizar de forma totalmente sigilosa o pagando a mercaderes que nos den una alternativa para ingresar. A veces tendremos a disposición dos o tres opciones, aunque entrar a los espadazos limpios también puede ser una opción, aunque no te aseguro un final feliz.

Muchas veces las opciones secundarias para poder solucionar una misión principal las tienes que pagar con una moneda específica que las consigues realizando encargos y esto me pareció sumamente entretenido ya que las misiones secundarias, que no suelen tener un sentido concreto ni ser tan entretenidas, te terminan abriendo puertas para facilitarte o darte opciones para concluir las misiones más importantes. Aunque ese no será el único beneficio, ya que de las recompensas también podrás conseguir piezas para mejorar equipo, monedas y hasta nuevos accesorios.

Nuestro equipo completo se compone por:

Un atuendo: nos dará diferentes beneficios y mejorará nuestras estadísticas, fuera de vestirnos y darnos un outfit específico.

Una espada: tendremos diferentes estilos con diferentes bonificaciones y diseños.

Un talismán: otro accesorio que altera nuestro rendimiento.

Una daga: arma de corto alcance que será de suma utilidad para el sigilo.

Un tinte de Atuendo: elemento que podremos comprar para cambiar el estilo de nuestra vestimenta.

Cada uno de estos elementos los podremos mejorar en un lugar específico y así sacarle mayor provecho a nuestro equipo.

Y como era de esperarse de Assasin’s Creed, y de un juego de mundo abierto de Ubisoft, es que tendremos el famoso mapa con miles de marcadores por todos lados con muchísimas cosas por hacer, eso si, la buena noticia es que no es gigante y tendremos montura desde el comienzo. Pero no solo encontraremos las misiones principales o secundarias, también tendremos una barra de búsqueda donde la gente alertara sobre nuestra presencia, pero si nos dedicamos a sacar carteles de las calles esta bajara y ya dejaremos de ser buscados. Vamos a encontrar las famosas atalayas y muchos puntos de lugares históricos de Bagdad. Como la compañía nos tiene acostumbrados ese punto cultural persiste en este juego y la verdad es muy interesante leer diferentes textos o encontrar edificios icónicos de la ciudad, aburrir no te vas a aburrir, de eso te podes quedar tranquilo.

Pero a pesar de todos sus puntos positivos “Assassin's Creed Mirage” tiene detalles en los que baja la guardia. Lo primero que me llamó sumamente la atención fue su peso en su versión de Playstation 5, unos 35 GB aproximados. No se si esto influirá o no en su desempeño pero puedo decir que entre las dos versiones que nos ofrece, “Calidad” o “Rendimiento”, me tuve que quedar con Rendimiento porque su versión Calidad tenía unas caídas de frames terribles, y si a esto le sumamos el popping, la experiencia no podía ser nada buena. Por otro lado se siente claramente que es un juego intergeneracional ya que su apartado gráfico habla por sí solo sin buscar ser un sobresaliente en este sentido.

En conclusión Mirage no busca renovar la fórmula que llevó al éxito la franquicia, es más, siento que da un paso atrás para simplificar esa estructura de RPG y agradar mucho más a los que comenzamos su historia allá por el año 2007, dando esa sensación de un juego que no pierde su esencia, aunque en este caso no arriesga demasiado para que disfrutemos de una historia entretenida con personajes que no sobresalen pero encariñan.