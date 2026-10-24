Sergio Massa respaldó a Lula da Silva de cara al balotaje en Brasil: "Mañana y siempre" Con un mensaje y una foto que compartió en redes sociales, el líder del Frente Renovador expresó su total apoyo al presidente brasileño para la segunda vuelta electoral de este domingo, en la que enfrentará a Flávio Bolsonaro. Por Agregar C5N en









Massa compartió una foto junto a Lula en sus redes sociales. X @SergioMassa

A horas del balotaje presidencial en Brasil, unos comicios cruciales para la región, el presidente del Frente Renovador, Sergio Massa, expresó en sus redes sociales su total respaldo al candidato del Partido de los Trabajadores y actual presidente Lula Da Silva con la frase: "Mañana y siempre del lado Lula de la vida".

El mensaje llega en el tramo final de un escenario electoral definido por el voto a voto en los sondeos y por la expectativa de su impacto económico y geopolítico en Sudamérica.

Mañana y siempre del lado Lula de la vida https://t.co/7hTA8xF0aR — Sergio Massa (@SergioMassa) October 24, 2026 El balotaje enfrenta al actual jefe de Estado brasileño con Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente, tras una primera vuelta que dejó en evidencia un escenario de extrema paridad técnica entre ambas fuerzas.

En este contexto de empate, según los sondeos de cierre, el oficialismo busca consolidar su piso de votantes mientras la región sigue con atención el proceso. El desenlace no solo definirá el rumbo de Brasil, sino que tendrá un impacto directo en el futuro del Mercosur y en las alianzas diplomáticas de Sudamérica de cara a los próximos años.