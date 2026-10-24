25 de octubre de 2026 Inicio
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Sergio Massa respaldó a Lula da Silva de cara al balotaje en Brasil: "Mañana y siempre"

Con un mensaje y una foto que compartió en redes sociales, el líder del Frente Renovador expresó su total apoyo al presidente brasileño para la segunda vuelta electoral de este domingo, en la que enfrentará a Flávio Bolsonaro.

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Massa compartió una foto junto a Lula en sus redes sociales.

Massa compartió una foto junto a Lula en sus redes sociales.

X @SergioMassa

A horas del balotaje presidencial en Brasil, unos comicios cruciales para la región, el presidente del Frente Renovador, Sergio Massa, expresó en sus redes sociales su total respaldo al candidato del Partido de los Trabajadores y actual presidente Lula Da Silva con la frase: "Mañana y siempre del lado Lula de la vida".

El Presidente y su rumbo a la reelección. 
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El mensaje llega en el tramo final de un escenario electoral definido por el voto a voto en los sondeos y por la expectativa de su impacto económico y geopolítico en Sudamérica.

El balotaje enfrenta al actual jefe de Estado brasileño con Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente, tras una primera vuelta que dejó en evidencia un escenario de extrema paridad técnica entre ambas fuerzas.

En este contexto de empate, según los sondeos de cierre, el oficialismo busca consolidar su piso de votantes mientras la región sigue con atención el proceso. El desenlace no solo definirá el rumbo de Brasil, sino que tendrá un impacto directo en el futuro del Mercosur y en las alianzas diplomáticas de Sudamérica de cara a los próximos años.

Javier Milei volvió a insultar a Lula Da Silva

El presidente Javier Milei publicó el mensaje en X después de que su par brasileño, Lula Da Silva, aludiera al nivel de pobreza local y al supuesto consumo de carne de burro durante su cara a cara con Flávio Bolsonaro, a pocas horas del balotaje que definirá al próximo presidente de Brasil. "Ladrón y mentiroso", escribió el líder libertario.

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