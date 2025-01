De qué se trata Zoe, la primera profesora con IA de América Latina: ¿puede reemplazar a los docentes?

"Zoe fue pensada con el objetivo de lograr que las empresas se reentrenen cada vez más rápido y humanizar la educación gracias a la IA. No pretende reemplazar al ser humano, en este caso a los docentes; más bien es una herramienta para potenciarlos en habilidades digitales y tecnológicas", explicó el co-fundador de Humanversum y experto en tecnología Chris Meniew.

"Menos del 50% de los docentes en América Latina cuentan con conocimiento en habilidades digitales. Tenemos un docente por cada 22 personas y de aquí al 2030 vamos a necesitar 3.2 millones de docentes nuevos, con lo cual necesitamos reentrenarlos para que se preparen para el futuro", señaló en Argentina en Vivo por C5N.

Zoe va a lanzar sus primeros cursos, "IA para Docentes" e "IA para Empresas", el próximo mes de marzo. Luego, la idea es extender esas capacitaciones a médicos, abogados, contadores, ingenieros y otros profesionales. "Es un antes y un después en la educación en América Latina", afirmó Meniew.

Según detalló, solo un 60% de las empresas latinoamericanas capacita a sus trabajadores y, al mismo tiempo, "el 49% de los puestos de trabajo no se pueden cubrir porque no se tienen las habilidades necesarias". "De cada 10 trabajadores, siete deberían reentrenarse para no perder su puesto o ser relocalizados", remarcó.

IA en la educación: ¿puede Zoe reemplazar a los docentes?

Meniew, que fue docente durante más de 15 años, aseguró que Zoe "no pretende reemplazar al ser humano" sino aportar "eficiencia" a un sistema educativo "lento". "Hoy el conocimiento se duplica cada 12 horas; en 2030 va a ser cada 12 minutos. Hay que hacer algo con respecto a esa información que está constantemente en el aire. ¿Cómo preparamos a los jóvenes o a quienes trabajan en empresas para que estén actualizados?", planteó.

"La eficiencia tiene que ir para la IA; la humanidad tiene que ser para nosotros. Si seguimos inspirando como docentes, estamos haciendo bien las cosas. Ahora, para lo técnico vamos a tener a Zoe y otras herramientas que van a venir. El sistema educativo es cada vez más lento, no tenemos tiempo y viene un mundo de ciencia ficción", sostuvo.

Por su parte, Federico Puy, docente de primaria y secretario de Prensa de Ademys, aseguró en C5N que la IA no puede reemplazar "un trabajo que tiene mucho de empatía". "Hay una parte del trabajo humano, docente, pedagógico, que es cooperativo. Es enseñar pensamiento crítico y ciertas cuestiones de comprensión de lectura o de información que uno encuentra en internet", expresó.

"Yo tengo que generar que los chicos tengan ganas de aprender, tengo que motivarlos, hay cuestiones humanas que me parecen importantes. Pero también estamos preocupados porque detrás de la IA hay grandes empresas que tienen un sesgo ideológico que los Estados retoman", agregó.

Puy consideró que en las escuelas debe discutirse no solo el uso de la IA, sino de todas las tecnologías que "deberían estar puestas democráticamente al servicio de poder socializar mayor información y acompañar el trabajo docente, y que no quiten la parte humana".

"Los chicos tienen que desarrollar un pensamiento crítico, y la propia construcción del conocimiento está mediada social, cultural, material e históricamente. Es decir, todas cuestiones que solo con la intervención y el rol de un docente en el aula se pueden pensar", remarcó el maestro, que trabaja en una escuela de Barracas.

"¿Habría forma que la IA colabore, por ejemplo, en reducir las tareas administrativas de los docentes y poder dedicarnos más tiempo al trabajo pedagógico? Considero que la tecnología tiene que estar al servicio de eso", concluyó.