Fue saxofonista de Pink Floyd, trabaja en la industria tech y alerta por la Inteligencia Artificial

Músico, tecnólogo y empresario, Scott Page dirige un proyecto de NFTs y está enfocado en el futuro de Internet. En diálogo con C5N, afirmó que "los artistas independientes no se dan cuenta que este es su mejor momento".

En diálogo con C5N, afirmó que "ahora todo cambia porque estamos pasando de la economía del creador a la economía de las relaciones, donde fluirá el dinero dependiendo de la colaboración y el trabajar juntos en estas nuevas plataformas".

Periodista: ¿Cómo ves el mercado de NTFs?

Scott Page: En primer lugar creo que los NFTs se malinterpretan. La mayoría de la gente no entiende qué son, se preguntan si es un simio en un JPEG o algo así (hace referencia a los renombrados Bored Ape) , cuando en realidad es mucho más que eso. Son contratos en donde se pueden construir reglas de derechos y permisos, construir historias y hasta gamificarlos. Se construyen modelos de negocios a partir de ellos. Para mí representa libertad al más alto nivel, porque permiten a las personas recuperar el poder de sus activos.

P: Actualmente existen diversas plataformas llamadas Web2.5, con el fin de acercar la usabilidad. ¿Loot8, en qué grado de descentralización se encuentra?

SP: Es una verdadera plataforma Web3, está 100% en blockchain. Así que es libertad, podés construir tu propia infraestructura, y monetizar el acceso a tus conocimientos. Se pueden integrar smart contracts, permitiendo administrar distintos activos y venderlos a otras personas.

P: Habitualmente cuando se fusiona la música y la tecnología, se escuchan opiniones como “eso no es música”. ¿Qué te dicen tus colegas artistas sobre esta revolución?

SP: Desde hace ya varios años he sido una especie de puente entre el entretenimiento y la tecnología. Bueno, ahora mis amigos ya no pueden vender su música, no pueden vender sus descargas o vender CDs. Todo es streaming, un modelo de negocios horrible para la mayoría de los artistas, porque solo unos pocos, entre el 2% a 4% de un catálogo, pueden lograr millones de visualizaciones y cobrar 3.000 dólares por ejemplo.

En este modelo subís tu música y contenidos y apenas ganas dinero. Ahora todo cambia porque estamos pasando de la economía del creador a la economía de las relaciones, donde fluirá el dinero dependiendo de la colaboración y trabajar juntos en estas nuevas plataformas. Los artistas independientes no se dan cuenta que este es su mejor momento y los NFTs es el mejor conjunto de herramientas que jamás haya existido para ellos. Y simplemente no lo saben porque todavía no están involucrados en ello.

P: ¿Cómo ves la Inteligencia Artificial y el futuro de Internet?

SP: Estoy muy preocupado por la Inteligencia Artificial, es decir, si la Humanidad estuviera totalmente consciente de ella sería maravilloso, pero el problema es que quien controla los algoritmos, controla a las personas. Me preocupan los sesgos, especialmente que afecte a los niños más pequeños; sabemos por la psicología del comportamiento que se los puede programar para que piensen de cierta manera, y van a aprender de las lecciones de la IA ¿correcto?

No hay nada que podamos hacer para detenerlo, tenemos que aprender a usarla y guiarla en una dirección positiva. Es muy emocionante, pero hay que ponerla en manos de personas que quieran hacer el bien, porque estamos llegando al punto en el que no sabremos qué es real. Aún así soy muy optimista porque la gente está despertando más que nunca a nivel mundial, y se dan cuenta de que lo está por venir será difícil pero después iremos viendo en popa.

P: ¿Por qué deberíamos involucrarnos en el mundo NFT?

SP: Porque los NFTs se convertirán en una parte importante de lo que hacemos y recuperaremos el poder, porque el mundo nos intenta empujar a sistemas centralizados. Los gobiernos ven que los NFTs y las criptomonedas son libertad de este sistema de esclavitud al que hemos estado sometidos durante todos estos años a través de impuestos.