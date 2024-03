Exploración sin límites en el vasto mundo del nuevo Outcast: A New Beginning Sumergite en una emocionante historia de acción y descubrimientos alienígenas en el regreso del aclamado Outcast. Cada decisión cuenta en este universo lleno de misterios. Por Conrado Canzani







El mes de marzo viene cargado de nostalgia, ya que la compañía THQ Nordic tiene dos grandes lanzamientos: Alone in the Dark y Outcast: A New Beginning. Esta saga comienza en 1999 con su entrega, Outcast, que fue uno de los primeros en ofrecernos un gran mundo abierto totalmente en 3D. Este logro técnico fue motivo de halagos en todo el sector de la prensa: en C5N ya lo jugamos y te vamos a contar por qué vale la pena volver a ese planeta que visitamos hace 25 años y cuya nueva aventura acaba de lanzarse para Xbox Series, Playstation 5 y PC.

Imagen 2 - Outcast En esta nueva aventura volvemos a encarnar al famoso ex-SEAL de la Marina, "Cutter Slade", y regresamos al planeta Adelpha. Sin embargo, esta vez las cosas no son muy claras; no sabemos por qué estamos ahí ni cómo vamos a regresar a nuestra casa. Unos alienígenas llamados Talan nos encuentran y nos alertan de que nuestra presencia no es casualidad en esas tierras, y que somos la esperanza para acabar con la lucha contra las fuerzas invasoras robotizadas. Pero estos enemigos que para ellos son tan peligrosos, para nosotros esconden muchos más misterios y pueden ser la clave para poder regresar a nuestro planeta.

El juego sigue las bases de su original, donde se conserva la libertad y la exploración en un inmenso mundo abierto. Para hacer honor al género, este RPG nos permite interactuar con absolutamente todas las personas que encontremos, y todas tendrán información diferente para ofrecernos. Tal vez algunos diálogos sean relleno, pero muchos otros nos sumergen en el lore de este planeta y su civilización. Si te gusta leer, este es el juego indicado. Ahora, si lo que querés es acción pura, también la vas a tener, pero después de leer un buen rato porque muchas de las misiones se activan al terminar la conversación. Imagen 3 - Outcast Hablando sobre mi experiencia personal, las primeras horas de juego estaba un tanto perdido. Había muchos encargos por realizar y no entendía el sistema de árbol de progreso que tienen cada una de las aldeas. El juego se divide en varias de estas, cada una con un objetivos específicos: cumplir tareas a los Talan para recibir un objeto fundamental que necesitamos para la conclusión de la historia. Cada árbol de misiones se divide en sub-misiones que podemos hacer de forma aleatoria o centrándonos solo en una. Por ejemplo: si necesitas hacer una misión donde un huevo eclosione, entregaremos el huevo, pero su eclosión puede demorar más de 1 hora en tiempo real. Por lo tanto, es mejor hacer otras misiones y volver o incluso ir a otra aldea y continuar con otra misión. En este sentido “la libertad es total”. Pero a veces tanta libertad se convierte en caos, y tal vez estés haciendo 5 misiones al mismo tiempo y te lleguen mensajes de que se van completando diferentes secciones de cada una, y ya no sepas qué hacer ni a dónde ir. Con el tiempo, te acostumbras a sus mecánicas de juego, pero el comienzo puede ser bastante caótico. Imagen 4 - Outcast De todas formas, lo que salva al juego es su gran mundo abierto. Se siente super vivo con aldeas muy diferentes, repletas de personajes entrañables con sus personalidades y carácter únicos, y una cantidad de alternativas a la hora de interactuar y seguir profundizando en su historia que realmente me es asombroso. Más aún si consideramos que el juego está totalmente doblado al español y todos los diálogos tienen sonido, un trabajo para quitarse el sombrero. Otro factor fundamental es su combate. A pesar de ser un RPG, la acción está presente en todo momento y en todo lugar. Los soldados robóticos no nos dejarán caminar libremente, y es ahí donde daremos lucha con una de las dos armas disponibles. Puede sonar a poco, pero a diferencia de otros juegos que optan por un arsenal enorme, en este caso la gente de Appeal Studios agregó 30 modificadores para que podamos personalizar las armas y adaptarlas a nuestro estilo de juego. Imagen 5 - Outcast De esta manera, armaremos la build que más nos divierta, optando entre una gran variedad como balas con minas adherentes o disparos múltiples, al mismo tiempo que aplicamos modificadores como recibir salud por cada impacto de bala. Esta forma de encarar el combate me pareció super interesante, ya que podemos llevar hasta 6 módulos y también subirlos de nivel. Por otro lado, tendremos un escudo para protegernos y al mismo tiempo utilizarlo como arma cuerpo a cuerpo. A este le podemos potenciar su ataque en un árbol de habilidades que nos da la posibilidad de hacer esto y otras mejoras, como mejorar nuestra resistencia, aumentar el daño cuerpo a cuerpo, aumentar la concentración, etc. A diferencia de otros juegos, estas mejoras las podremos desbloquear con nanocélulas que obtenemos al realizar misiones y combates. Y no nos podemos olvidar de la parte más divertida del juego: “La Mochila Propulsora”. Esta será nuestra gran compañera en todo momento, porque nos permite movernos de manera veloz por todo el escenario. Lo primero será utilizarla como un doble salto, pero a medida que la mejoremos podremos obtener hasta 5 consecutivos. No solo eso, también será nuestro planeador y tendrá la habilidad de mantenernos suspendidos en el aire para poder atacar. Y lo más práctico, la poder utilizarla como propulsor para volar al ras del piso el tiempo que queramos y llegar de un punto a otro en cuestión de minutos. Dato interesante: Si activamos el propulsor sobre una calle, este irá solo sin necesidad de que estemos doblando en cada esquina, muy cómodo para ir por un vaso de gaseosa mientras jugamos. Imagen 6 - Outcast Estando en un juego tan vasto y con tanta cantidad de terreno por recorrer, extrañé un poco la variedad de enemigos, tanto robóticos como en su fauna, pero al hacer las fases tan entretenidas, tal vez es un detalle que puedo pasar por alto. Sin embargo, mientras lo recorremos, es fundamental recoger todo tipo de materiales ya que son esenciales para crear pociones de vida y otras mejoras de resistencia y estadísticas. Otros minerales que no podemos pasar por alto son el Helidio rojo y el verde, porque los usaremos como municiones de nuestra arma, así que siempre hay que estar atento a romper estos cristales. Estar bien equipado hará que ningún ataque nos tome por sorpresa, ya que el mapa está repleto de misiones u objetivos secundarios como atacar bases, eliminar erupciones o sabotear puestos nucleares. Lo interesante es que cada una de estas nos da muy buenas recompensas, y realizarlas mientras avanzan las misiones principales es una buena opción. Imagen 7 - Outcast Si tengo que criticar al juego, lo primero serían sus problemas de caídas de frame rate y el popping , por otro lado su poca claridad en cómo nos enseña a jugar, y creo que esto es fundamental. Luego nos encontramos con errores en los diseños faciales, y aunque algunos personajes se ven muy bien detallados, otros se sienten de baja calidad, como si no se hubiera puesto amor en cada uno de los NPC. Tal vez sea comprensible por la cantidad que son, pero esto es muy notorio. Otro detalle que sigue presente a día del análisis, es que los árboles de habilidades no indican qué número de nanocélulas necesitamos para desbloquearlas. Pero no tengo dudas que varios de estos detalles pueden ser corregidos con una actualización. Lo que hicieron con Outcast: A New Beginning"realmente sorprende. Estaba esperando un juego con un poco menos de contenido y menos resuelto, pero me encontré con una propuesta mucho más ambiciosa, y que sin perder la esencia de la saga original, les salió muy bien. Este es un juego de unas 35 a 40 horas de duración donde, tanto si no conocían la saga como si son fieles seguidores, lo van a pasar muy bien.