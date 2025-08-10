10 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Este es el peor momento del día para usar el celular, según Bill Gates

El empresario señaló los motivos por los cuales considera que el uso del celular puede ser perjudicial para el bienestar personal.

Por
Gates sostiene que las conversaciones cara a cara son importantes para nuestro bienestar.

Gates sostiene que las conversaciones cara a cara son importantes para nuestro bienestar.

National Geographic

Bill Gates no solo se ganó su fama por ser uno de los creadores de Microsoft, una de las empresas tecnológicas más exitosas del mundo, sino también por su innovadora visión en el futuro de este campo. Sin embargo, en esta ocasión el magnate brindó su mirada sobre el uso excesivo del celular.

Más allá del método, es fundamental esperar a que el equipo esté completamente seco antes de conectarlo a la corriente.
Te puede interesar:

El error común que todo el mundo comete cuando se moja el celular

En la actualidad, los teléfonos celulares se han convertido en un elemento central en la vida de toda la sociedad, ya sea en materia laboral como social o personal. Pero según Gates, deben haber límites a la hora de usarlo, con el fin de proteger nuestro bienestar personal y mejorar la calidad de vida.

Es por eso que el empresario marcó un momento puntual del día en el cual es necesario desconectarnos de los celulares. Y es que señaló la importancia de la comunicación por fuera de la tecnología y el mundo digital, ya que al estar inmersos en él olvidamos la verdadera esencia de nuestras relaciones.

Bill Gates

Cuál es el peor momento del día para usar el celular, según Bill Gates

Gates recomienda no usar el celular durante los almuerzos ya que, según él, estos son momentos fundamentales para afianzar las relaciones con los seres queridos y fomentar la comunicación. La conversación cara a cara es esencial para poder conectar de forma más humana con las personas.

Esto se mantiene en línea con opiniones previas del co-fundador de Microsoft, quien siempre se mostró reticente al uso diario de la tecnología, ya que la considera una distracción, principalmente por el ruido de las notificaciones. De hecho, el empresario tomó medidas en su propia casa: “No tenemos teléfonos móviles en la mesa cuando comemos, no les dimos teléfonos móviles a nuestros hijos hasta los 14 años y se quejaron de que otros niños los habían adquirido antes”.

Bill Gates

Con estas declaraciones, Gates se suma a la lista de personalidades reconocidas que han reconocido la importancia de desconectarse de la tecnología y dedicar tiempo a nuestra familia y seres queridos. Incluso durante su juventud, el magnate siempre priorizó esto, así como sus objetivos personales.

Noticias relacionadas

El objetivo es recuperar el control sobre la atención y el tiempo personal.

¿Adiós a los celulares? El invento que busca reducir el tiempo del uso de estos dispositivos

La inteligencia artificial identifica tendencias a partir de millones de consultas diarias en Argentina.

Sorpresa: esta es la pregunta que más le hacen los argentinos a ChatGPT

Una mala ubicación puede causar fallas eléctricas, sobrecalentamientos y hasta incendios.

Atención: los 6 lugares en los que nunca tenés que poner el microondas

El fenómeno, que alguna vez pareció una excentricidad asiática, se expande ahora por los hogares argentinos con fuerza. 

Adiós al bidet: el invento japonés que llama la atención al mundo entero

Expertos en inteligencia artificial destacan cómo la nueva versión de ChatGPT combina creatividad y razonamiento para ofrecer una experiencia única, poniendo en debate los límites entre máquina y emoción.

Le preguntó a ChatGPT si está vivo y lo impactó la respuesta: "Me dejó los pelos de punta"

Este tipo de engaños se hace más frecuente en épocas de alto flujo turístico.

La nueva estafa en Booking: te vacían la cuenta bancaria en instantes

Rating Cero

Joaquin Furriel y Julieta Cardinali fueron vistos a los besos en un bar porteño

Dos reconocidos actores argentinos fueron vistos a los besos: ¿están de novios?

Una miniserie ideal para los amantes de las series románticas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial.
play

Está en Netflix y es la mejor serie de 4 capítulos: te va a volar la cabeza

Con emoción y honestidad, compartió detalles personales sobre este momento complejo y el proceso emocional que viene atravesando desde entonces.

La pareja de David de Gea reveló el verdadero motivo de su separación tras 14 años de casados: qué pasó

Tini no sólo volvió con De Paul, sino que también pasó de nuevo por la peluquería para cambiar su imagen.

La impresionante transformación de Tini Stoessel tras su reconciliación con Rodrigo De Paul

Marvel Studios prepara un giro espectacular en su universo cinematográfico con el regreso de figuras icónicas. 

Spider-Man: Brand New Day comenzó su rodaje: cuáles son las estrellas de Marvel que acompañan a Tom Holland

Las producciones europeas ganan terreno en Netflix y Cassandra es uno de los mejores ejemplos de 2025.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y no te va a dejar dormir

últimas noticias

Joaquin Furriel y Julieta Cardinali fueron vistos a los besos en un bar porteño

Dos reconocidos actores argentinos fueron vistos a los besos: ¿están de novios?

Hace 4 minutos
play
Fantino y una pregunta que no salió cómo esperaba.

El día que Fantino le preguntó a ChatGPT cuál es el equipo más grande de Argentina: "¿Me estás cargando?"

Hace 11 minutos
Gates sostiene que las conversaciones cara a cara son importantes para nuestro bienestar.

Este es el peor momento del día para usar el celular, según Bill Gates

Hace 12 minutos
play
Una miniserie ideal para los amantes de las series románticas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial.

Está en Netflix y es la mejor serie de 4 capítulos: te va a volar la cabeza

Hace 12 minutos
Este futbolista brilló en la Selección de Colombia.

Fue verdugo de Goycochea, jugó en Real Madrid y estuvo preso por tráfico de drogas

Hace 12 minutos