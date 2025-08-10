Este es el peor momento del día para usar el celular, según Bill Gates

Gates sostiene que las conversaciones cara a cara son importantes para nuestro bienestar. National Geographic

Bill Gates no solo se ganó su fama por ser uno de los creadores de Microsoft, una de las empresas tecnológicas más exitosas del mundo, sino también por su innovadora visión en el futuro de este campo. Sin embargo, en esta ocasión el magnate brindó su mirada sobre el uso excesivo del celular.

En la actualidad, los teléfonos celulares se han convertido en un elemento central en la vida de toda la sociedad, ya sea en materia laboral como social o personal. Pero según Gates, deben haber límites a la hora de usarlo, con el fin de proteger nuestro bienestar personal y mejorar la calidad de vida.

Es por eso que el empresario marcó un momento puntual del día en el cual es necesario desconectarnos de los celulares. Y es que señaló la importancia de la comunicación por fuera de la tecnología y el mundo digital, ya que al estar inmersos en él olvidamos la verdadera esencia de nuestras relaciones.

Bill Gates Cuál es el peor momento del día para usar el celular, según Bill Gates Gates recomienda no usar el celular durante los almuerzos ya que, según él, estos son momentos fundamentales para afianzar las relaciones con los seres queridos y fomentar la comunicación. La conversación cara a cara es esencial para poder conectar de forma más humana con las personas.

Esto se mantiene en línea con opiniones previas del co-fundador de Microsoft, quien siempre se mostró reticente al uso diario de la tecnología, ya que la considera una distracción, principalmente por el ruido de las notificaciones. De hecho, el empresario tomó medidas en su propia casa: “No tenemos teléfonos móviles en la mesa cuando comemos, no les dimos teléfonos móviles a nuestros hijos hasta los 14 años y se quejaron de que otros niños los habían adquirido antes”.