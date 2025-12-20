20 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Este adorno de Navidad puede hacer que tu internet funcione más lento: cuál es el motivo

Así se pueden colocar las luces de Navidad para evitar interferencias con la señal de WiFi.

Por
Atención a tu decoración navideña.

Atención a tu decoración navideña.

  • Las luces de Navidad pueden interferir el Wi-Fi, sobre todo en la banda de 2.4 GHz, por el campo electromagnético de sus cables y el parpadeo.
  • El problema empeora si el árbol o las guirnaldas quedan entre el router y los dispositivos, debilitando la señal y causando cortes.
  • Árboles naturales absorben la señal por la humedad y los artificiales la reflejan por sus partes metálicas.
  • Para evitar fallas, se recomienda alejar el router al menos dos metros y usar bandas de 5 o 6 GHz.

Aunque resulte llamativo, las luces de Navidad se convierten en uno de los principales factores de interferencia de la señal Wi-Fi en el hogar durante las fiestas. La explicación técnica se vincula con que los cables de las guirnaldas, en especial los modelos más antiguos, generan un campo electromagnético que interfiere con la frecuencia de 2.4 GHz utilizada por la mayoría de los routers domésticos, y su encendido intermitente para producir efectos de parpadeo afecta la velocidad de navegación y provoca microcortes.

Con este truco del asistente virtual podés mejorar tu Wifi.
Te puede interesar:

Si tenés Alexa en tu casa podés medir la velocidad de tu Wifi así de fácil

El impacto se intensifica cuando el árbol de Navidad o las decoraciones quedan ubicados en la línea directa entre el router y los dispositivos, como televisores o computadoras. La combinación de cables metálicos, calor y corriente eléctrica crea una barrera física y electromagnética que dispersa las ondas de radio, lo que se refleja en una señal más débil, demoras en la carga de contenidos y fallas frecuentes en videollamadas mientras las luces permanecen encendidas.

wifi cel

Para reducir estos inconvenientes sin resignar la decoración, los especialistas aconsejan ubicar el router a una distancia mínima de dos metros de los adornos luminosos y del árbol. También recomiendan configurar la red para operar en las bandas de 5 GHz o 6 GHz, menos sensibles a este tipo de interferencias, lo que permite mantener una conexión estable durante las actividades online de fin de año.

Qué efecto tienen las luces de Navidad para el Wifi

El clima festivo suele sumar un inconveniente técnico inesperado: la pérdida de calidad en la conexión inalámbrica del hogar. El principal efecto de las luces de Navidad sobre el WiFi se relaciona con la interferencia electromagnética, ya que muchas guirnaldas no cuentan con un blindaje adecuado en sus cables y emiten ondas de radio residuales. Estas emisiones compiten con la señal del router y generan un “ruido” que dificulta la correcta comunicación entre los dispositivos.

El origen del problema se vincula con la frecuencia de funcionamiento de la red. Las luces decorativas afectan sobre todo la banda de 2.4 GHz, la más utilizada en los hogares por su mayor alcance, pero también la más vulnerable a interferencias externas. Cuando las luces parpadean o cambian de color, producen picos de distorsión que obligan al router a reenviar datos y reducen la velocidad de navegación.

router-wifi_98

A esta interferencia eléctrica se suma el efecto físico del árbol de Navidad. En el caso de los árboles naturales, el agua presente en ramas y hojas absorbe con facilidad las ondas de radio, ya que el WiFi opera en una frecuencia similar a la utilizada por los microondas para calentar líquidos. En los árboles artificiales, las estructuras metálicas internas reflejan la señal y generan zonas sin cobertura donde la conexión se vuelve inestable o directamente se pierde.

Otro elemento poco considerado son los controladores de las luces. Muchos juegos modernos incluyen cajas de control para regular secuencias y ritmos, y cuando estos componentes presentan baja calidad pueden emitir radiación electromagnética de banda ancha. Este efecto resulta más frecuente en luces LED económicas, cuyos transformadores sin filtrado adecuado generan distorsiones que afectan la estabilidad de la red doméstica.

WIFI

Para reducir estos inconvenientes sin resignar la decoración, la medida más efectiva es mantener una distancia adecuada. Se recomienda ubicar el router a no menos de dos o tres metros de las luces y del árbol, y colocarlo en una posición elevada y despejada para facilitar la propagación de la señal. En routers de doble banda, conectar los dispositivos principales a la red de 5 GHz permite evitar gran parte de las interferencias domésticas.

Por último, la calidad de los materiales resulta clave para minimizar el problema. Las luces con certificación eléctrica y mejor aislamiento reducen la fuga de energía electromagnética y generan menos interferencias. Al organizar la decoración festiva, conviene recordar que el WiFi funciona como una onda de radio y necesita un recorrido despejado, ya que una buena ubicación del router garantiza una conexión estable y un hogar conectado durante todo diciembre.

Noticias relacionadas

Los espejos tienen un fuerte impacto en el internet de tu casa.

Por qué debés tener en cuenta la ubicación de los espejos de tu casa para el Wifi

Se espera que en los próximos años, el internet cuántico esté a disposición comercial y, para ello, se necesitará un enrutador cuántico. Este dispositivo permitirá una conexión a internet más rápida e inteligente. 

Internet en el futuro cercano: cómo es el nuevo Wifi que reemplazará al router

El impacto en el rendimiento es medible y palpable. Pruebas técnicas del mismo estudio han demostrado que encender un juego de luces de baja calidad cerca del router puede provocar una caída de hasta un 15% en la velocidad de descarga. 

Por qué las luces de navidad pueden estar afectando el Wifi de tu hogar

Cuando la red falla, las opciones suelen reducirse a buscar Wi-Fi externo o postergar tareas,.

Adiós a los cortes de Internet: cómo tu notebook puede salvete de este problema

Consejo para la conexión al hogar de tu Wifi.

Este es el truco perfecto para ocultar tu red de Wifi y evitar que alguien más se conecte

WhatsApp cerró 2025 con un paquete de funciones.

Adiós a WhatsApp como lo conocíamos: la renovación de la aplicación en el cierre del 2025

Rating Cero

El jugador se convirtió en el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Bombazo en MasterChef Celebrity: comenzó a grabarse el repechaje y se filtraron nombres que darán que hablar

La serie utiliza el rodaje ficticio de una nueva película de Wonder Man para mostrar el lado más absurdo del negocio: las promociones, los junkets, la presión de las redes sociales y ese circo constante que rodea a los actores.

La nueva serie de Marvel retomará lo sucedido en Iron Man 3: ¿cuál es la conexión?

El festival se llevará a cabo en el Anfiteatro José Hernández. 

Turismo en Córdoba: entradas y cronograma del Festival de Jesús María

Cristian Petersen luha por su vida. 

La alentadora información sobre la salud de Christian Petersen tras la descompensación

Conmoción en el mundo televisivo y gastronómico por la salud de Petersen.

Preocupación por la salud de Christian Petersen: se conoció el primer síntoma que alertó al guía de la excursión

El regreso del film al catálogo de streaming coincide con un renovado interés por las películas románticas de los años 2000.
play

Esta romántica película de Miley Cyrus llegó a Netflix y está siendo de lo más visto: cómo se llama

últimas noticias

Donald Trump acelera su ofensiva contra Nicolás Maduro.

Estados Unidos interceptó y confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela

Hace 56 minutos
Conoce las localidades afectadas por el corte de luz. 

Atención usuarios: cortes de luz programados para el domingo 21 de diciembre

Hace 59 minutos
El acusado mantenía vínculos con otros imputados en la causa. 

Triple femicidio en Florencio Varela: detuvieron a un hombre acusado de reclutar a las víctimas

Hace 1 hora
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, destacó el avance de las energías limpias.

Orrego destacó la innovación de la primera ruta solar de Argentina: "San Juan demuestra que el futuro es con energía limpia"

Hace 1 hora
La aplicación del Banco Provincia tiene promociones especiales para Navidad.

Cómo son las promociones navideñas que tiene Cuenta DNI y qué hacer para aprovecharlas

Hace 1 hora