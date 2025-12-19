Adiós a los cortes de Internet: cómo tu notebook puede salvete de este problema

Una función poco conocida permite evitar interrupciones en el hogar. Una alternativa práctica para sostener la conectividad diaria.

Mantenerse conectado a Internet es muy importante para trabajar, estudiar o realizar trámites diarios, y cualquier interrupción puede generar contratiempos importantes. En ese sentido, existe una función poco conocida que permite usar la notebook como punto de acceso y evitar cortes inesperados en la red.

En muchos hogares conviven varias personas que dependen de la conexión para actividades laborales, académicas o de entretenimiento. Cuando la red falla, las opciones suelen reducirse a buscar Wi-Fi externo o postergar tareas, lo que vuelve necesario contar con soluciones prácticas y rápidas.

Las computadoras portátiles incluyen una herramienta que permite compartir la conexión disponible y transformarse en una fuente de Internet para otros equipos, como celulares, tablets u otras notebooks, resolviendo el problema sin recurrir a nuevos dispositivos.

Las notebooks con sistema Windows pueden funcionar como un punto de acceso móvil y distribuir conexión a distintos dispositivos cercanos . Esta opción no se limita únicamente a datos móviles, ya que también puede utilizar una red Wi-Fi existente o una conexión por cable Ethernet como base para generar una nueva red.

Para activarla, es necesario ingresar al menú de configuración desde el inicio y seleccionar la sección “Red e Internet” . Dentro de ese apartado aparece la opción “Zona con cobertura inalámbrica móvil”, donde se despliegan los ajustes para crear el punto de acceso. Al habilitarla, la computadora comienza a emitir señal Wi-Fi.

Desde el menú de propiedades se puede personalizar el nombre de la red y establecer una contraseña segura, que debe contar con al menos ocho caracteres. Esto permite controlar qué dispositivos se conectan y mantener protegida la conexión compartida.

Es importante tener en cuenta que, al activar esta función, la notebook puede dejar de navegar si no se configura correctamente la fuente de Internet. En ese caso, basta con desactivar momentáneamente el punto de acceso, ajustar desde qué conexión se comparte la red y volver a activarlo para restablecer el funcionamiento normal.

Además, si se utilizan datos móviles como fuente, el consumo puede aumentar de manera considerable. Por eso se recomienda controlar el uso, evitar descargas pesadas y cambiar la contraseña con cierta frecuencia para prevenir accesos no autorizados.