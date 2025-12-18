18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós a WhatsApp como lo conocíamos: la renovación de la aplicación en el cierre del 2025

La app de mensajería presentó una serie de cambios que modifican la forma de comunicarse a través de llamadas, chats, estados y canales, con nuevas herramientas pensadas para el uso cotidiano y la interacción.

Por
WhatsApp cerró 2025 con un paquete de funciones.

WhatsApp cerró 2025 con un paquete de funciones.

  • WhatsApp cerró el año con un paquete de funciones que impactan en llamadas, mensajes y contenidos visuales.
  • Las llamadas perdidas ahora se pueden responder con audios o videos en un solo paso.
  • Los estados y canales incorporan stickers y dinámicas para interactuar de forma directa.
  • Meta suma mejoras con inteligencia artificial para potenciar la creatividad dentro de la app.

La renovación de WhatsApp en el cierre de 2025 implica un cambio concreto en cómo se usa la aplicación. La plataforma suma funciones que agilizan respuestas, reducen pasos innecesarios y amplían las posibilidades de interacción, con un enfoque puesto en una comunicación más directa, visual y dinámica dentro de la propia app.

Desde enero de 2026, ninguna de estas propuestas podrá seguir funcionando dentro de la plataforma de mensajería.
Te puede interesar:

Adiós a ChatGPT en WhatsApp: cuándo la IA deja la plataforma

El anuncio llega en diciembre, un período de alta actividad para el servicio, cuando se incrementa el volumen de mensajes, llamadas y publicaciones entre contactos, grupos, comunidades y canales. En ese contexto, las nuevas herramientas buscan acompañar usos más intensivos sin modificar la lógica central de la aplicación.

Con esta actualización, Meta refuerza la estrategia de evolución progresiva de WhatsApp, manteniendo su simplicidad característica pero sumando capas de interacción y creatividad. El objetivo es sostener su rol como plataforma principal de mensajería frente a un escenario cada vez más competitivo, donde la rapidez y la experiencia de uso resultan claves.

Whatsapp
Las preguntas y las herramientas de Meta AI apuntan a fortalecer la interacción y el contenido visual.

Las preguntas y las herramientas de Meta AI apuntan a fortalecer la interacción y el contenido visual.

Lo nuevo de WhatsApp en el cierre de 2025

WhatsApp presentó una serie de funciones que atraviesan distintos ejes de uso, desde las llamadas hasta los estados, con foco en simplificar acciones y sumar opciones de interacción.

  • Respuestas a llamadas perdidas

Una de las principales novedades de la aplicación permite responder una llamada no atendida con un mensaje de voz o un video directamente desde la pantalla de aviso. La función evita pasos intermedios y funciona como una alternativa integrada al buzón de voz tradicional.

En llamadas grupales de audio se habilitaron reacciones con emojis en tiempo real, mientras que en videollamadas se incorporó un sistema que destaca automáticamente a la persona que está hablando, mejorando el seguimiento de la conversación.

  • Cambios en chats, estados y canales

Dentro de los chats, WhatsApp ajustó la visualización de enlaces largos, que ahora aparecen de forma más ordenada con vistas previas claras para no saturar la conversación. Mientras que los estados sumaron nuevos stickers interactivos, entre ellos opciones para compartir letras de canciones y preguntas abiertas que pueden responder otros contactos.

Whatsapp
Las respuestas rápidas con audio o video buscan agilizar la comunicación cotidiana.

Las respuestas rápidas con audio o video buscan agilizar la comunicación cotidiana.

En el caso de los canales, los administradores ahora pueden lanzar preguntas para recibir devoluciones directas de sus seguidores, reforzando la participación. Además, la app incorpora mejoras vinculadas a Meta AI, que permiten generar imágenes y transformar fotos en breves animaciones para usar en estados y chats.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Qué obstáculos tiene tu hogar para el Wifi.

Estas son todos los elementos de tu hogar que pueden afectar el Wifi

El modo Auto permite enfriar sin forzar el aire acondicionado.

Ni turbo ni eco: esta es la función recomendada para que se enfríe la casa más rápido

De esta manera podrás resguardar tus datos conectándote a una red pública sin problemas.

Esta es la práctica que debés hacer con el Wifi público para evitar estafas

El nuevo Wiif llega para quedarse.

Cómo es el internet cuántico y por qué reemplazará a los router de Wifi

Jeff Bezos y la habilidad que la IA no puede imitar.

Este es el único trabajo que la IA no podrá reemplazar jamás, según Jeff Bezos

Claves para resguardar tu información sensible.

Por qué es importante desconectar el Wifi y el Bluetooth en aeropuertos o restaurantes

Rating Cero

La figura de Marvel está envuelta en rumores por su posible próxima participación.

¿Preocupación? Crecen los rumores sobre una polémica participación de Chris Evans en Marvel

Estalló la polémica en Hollywood, un exsocia comercial de Priscilla Presley lanzó una fuerte acusación contra el actor: Riley Keough sería la madre biológica de Ben, de 15 años, en vez de su difunta esposa Kelly Preston.

El oscuro secreto del hijo de John Travolta que involucra a Elvis Presley

Esta decisión se suma a un patrón de cancelaciones anticipadas que incluye producciones como Sombra y hueso, 1899, Kaos y The Waterfront.
play

Enojo rotundo: Netflix canceló una popular serie y generó polémica

Se enfoca en un caso atravesado por la fe, el crimen, con un elenco estelar.
play

Esta película de misterio es parte de una saga, llegó a Netflix y tiene a todos atrapados hasta el final: cuál es

Nuevo look rubio y ondas de Tini Stoessel en una apuesta minimalista.

La impresionante transformación de Tini Stoessel para el 2025: sorprendió con su nuevo look

Alicia Cuniberti, locutora emblemática de Radio Nacional, murió a los 65 años.

Murió Alicia Cuniberti, la voz emblemática de Radio Nacional

últimas noticias

Aspen es el destino ideal para el turismo en invierno. 

Escapada internacional de Buenos Aires: el destino donde se destacan sus montañas rocosas

Hace 6 minutos
Los plazos fijos que ofrecen tasas superiores a ese nivel logran preservar el poder de compra del ahorro.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.250.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Hace 15 minutos
Uno de los reclamos de la gente.

El Gobierno apeló el fallo que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace 21 minutos
Dybala sorprendió con un look que mezcló el estilo casual y deportivo.

El accesorio que lució Paulo Dybala que encendió las redes sociales

Hace 44 minutos
La inflación de EEUU dio mejor que lo previsto

La inflación de EEUU se desaceleró en noviembre al 2,7%: la tasa más baja en cuatro meses

Hace 50 minutos