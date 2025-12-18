Adiós a WhatsApp como lo conocíamos: la renovación de la aplicación en el cierre del 2025

La app de mensajería presentó una serie de cambios que modifican la forma de comunicarse a través de llamadas, chats, estados y canales, con nuevas herramientas pensadas para el uso cotidiano y la interacción.

La renovación de WhatsApp en el cierre de 2025 implica un cambio concreto en cómo se usa la aplicación. La plataforma suma funciones que agilizan respuestas, reducen pasos innecesarios y amplían las posibilidades de interacción, con un enfoque puesto en una comunicación más directa, visual y dinámica dentro de la propia app.

El anuncio llega en diciembre , un período de alta actividad para el servicio, cuando se incrementa el volumen de mensajes, llamadas y publicaciones entre contactos, grupos, comunidades y canales. En ese contexto, las nuevas herramientas buscan acompañar usos más intensivos sin modificar la lógica central de la aplicación.

Con esta actualización, Meta refuerza la estrategia de evolución progresiva de WhatsApp , manteniendo su simplicidad característica pero sumando capas de interacción y creatividad. El objetivo es sostener su rol como plataforma principal de mensajería frente a un escenario cada vez más competitivo, donde la rapidez y la experiencia de uso resultan claves.

WhatsApp presentó una serie de funciones que atraviesan distintos ejes de uso , desde las llamadas hasta los estados, con foco en simplificar acciones y sumar opciones de interacción.

Las preguntas y las herramientas de Meta AI apuntan a fortalecer la interacción y el contenido visual.

Una de las principales novedades de la aplicación permite responder una llamada no atendida con un mensaje de voz o un video directamente desde la pantalla de aviso. La función evita pasos intermedios y funciona como una alternativa integrada al buzón de voz tradicional.

En llamadas grupales de audio se habilitaron reacciones con emojis en tiempo real, mientras que en videollamadas se incorporó un sistema que destaca automáticamente a la persona que está hablando, mejorando el seguimiento de la conversación.

Cambios en chats, estados y canales

Dentro de los chats, WhatsApp ajustó la visualización de enlaces largos, que ahora aparecen de forma más ordenada con vistas previas claras para no saturar la conversación. Mientras que los estados sumaron nuevos stickers interactivos, entre ellos opciones para compartir letras de canciones y preguntas abiertas que pueden responder otros contactos.

Whatsapp Las respuestas rápidas con audio o video buscan agilizar la comunicación cotidiana. Freepik

En el caso de los canales, los administradores ahora pueden lanzar preguntas para recibir devoluciones directas de sus seguidores, reforzando la participación. Además, la app incorpora mejoras vinculadas a Meta AI, que permiten generar imágenes y transformar fotos en breves animaciones para usar en estados y chats.