El truco definitivo para liberar espacio en Google Fotos sin borrar nada y gratis.

Si esto sucede existe el riesgo de perder las fotografías que se tengan guardadas en el dispositivo, ya que no se subirán a la nube y no se podrá verlas desde ninguna parte. En ese sentido, Google ofrece más almacenamiento por una suscripción que puede ser mensual o anual en Google One, sin embargo no todas las personas pueden pagarlo.

Pero existe un truco muy útil para poder liberar el espacio de almacenamiento en la nube de Google Fotos sin borrar absolutamente nada y gratis, pues no se tiene que pagar por esta liberación sencilla que pocos conocen.

Persona google fotos

Cómo liberar espacio en Google Fotos sin borrar nada y gratis

Para ampliar el almacenamiento en Google Fotos se debe realizar lo siguiente:

Primero abrir la aplicación de Google Fotos, buscar la app en el teléfono móvil y abrirla.

buscar la app en el teléfono móvil y abrirla. Luego acceder al menú de almacenamiento , en la esquina superior izquierda, se encontrara tres líneas horizontales. Tocar sobre ellas para desplegar el menú.

, en la esquina superior izquierda, se encontrara tres líneas horizontales. Tocar sobre ellas para desplegar el menú. Buscar la opción «Almacenamiento» y hacer clic en ella.

Google Fotos FREEPIK

Activar la función de ahorro de almacenamiento, en la sección de «Calidad de fotos», luego la opción «Convertir fotos y videos a calidad de ahorro de almacenamiento». y activarla con un simple toque.

en la sección de «Calidad de fotos», luego la opción «Convertir fotos y videos a calidad de ahorro de almacenamiento». y activarla con un simple toque. Aceptar las condiciones y Google mostrará un mensaje explicando las implicaciones de esta función. Leerlo detenidamente y aceptar los términos si se está de acuerdo y listo.

Es importante destacar que la calidad de las fotos y videos se verá ligeramente reducida al activar esta función. El proceso de conversión puede tardar un poco, dependiendo de la cantidad de archivos almacenados. Una vez que la conversión haya finalizado, no se podrá recuperar la calidad original de los archivos.