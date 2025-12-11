11 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El celular del futuro que no lanzaron en 2025 pero que saldrá en 2026

Un prototipo singular que llamó la atención en la industria se encamina a transformarse en un modelo real durante el próximo año.

Por
El Robot Phone apunta a convertirse en el móvil más audaz del 2026.

El Robot Phone apunta a convertirse en el móvil más audaz del 2026.

Honor
  • Un prototipo de Honor anticipó un sistema capaz de emerger desde la carcasa.
  • Reportes internacionales señalan que el dispositivo tendría su anuncio en el MWC 2026.
  • El dispositivo pasó de ser un concepto mostrado junto a la serie Magic8 a perfilarse para producción.
  • La cámara robótica permitiría sumar funciones basadas en análisis del entorno y uso de IA.

El cierre del calendario dejó un escenario tecnológico marcado por desarrollos que quedaron en suspenso durante el 2025, entre ellos un proyecto que comenzó a ser señalado como el posible celular del futuro. Se trata de una propuesta de Honor que, pese a no haber sido lanzada oficialmente este año, terminó posicionándose como una de las innovaciones más esperadas del 2026. Su rasgo distintivo se apoya en un sistema móvil integrado al cuerpo del dispositivo, concebido para transformar la captura de imágenes y la lectura del entorno.

Los espejos tienen un fuerte impacto en el internet de tu casa.
Te puede interesar:

Por qué debés tener en cuenta la ubicación de los espejos de tu casa para el Wifi

La presentación se dio en paralelo al lanzamiento de la serie Magic8, donde la marca reservó un espacio para este experimento que en aquel momento no contaba con garantías de producción. Aun así, permitió observar cómo funcionaría su estructura: una cámara montada sobre un brazo robótico que se eleva desde un compartimento posterior y vuelve a ocultarse cuando no está en uso, una apuesta que habilita el análisis ambiental y el aprovechamiento de herramientas de Inteligencia Artificial.

Desde la firma remarcaron que el objetivo era desafiar patrones establecidos y que este equipo encarnaba esa filosofía. Lo que inicialmente parecía un concepto aislado comenzó a tomar forma tras los reportes que señalaron avances hacia su fabricación en serie, alimentando las expectativas respecto de su llegada a manos de los usuarios.

Robot Phone 3
El Robot Phone incorporaría una cámara capaz de salir de la carcasa mediante un brazo mecánico.

El Robot Phone incorporaría una cámara capaz de salir de la carcasa mediante un brazo mecánico.

Así es el Robot Phone

Los reportes surgidos en la red social china Weibo indican que el equipo ya estaría en condiciones de pasar a producción, avanzando desde su etapa conceptual hacia un modelo real. Su rasgo más distintivo es una cámara instalada sobre un brazo robótico que permanece oculta en un compartimento posterior y emerge cuando se activa, permitiendo orientar el sensor hacia distintos ángulos y diferenciándose de los sistemas tradicionales.

Ese mecanismo abre la posibilidad de que el teléfono utilice la movilidad del módulo para interpretar el entorno y ajustar funciones vinculadas a procesos de inteligencia artificial, una idea que ya se insinuó en el material de presentación. Aunque no trascendieron especificaciones técnicas adicionales, todo apunta a que Honor buscará convertir este diseño inusual en una de las apuestas más experimentales del 2026.

Cuándo será lanzado el Robot Phone

Robot Phone 2
El Robot Phone avanzó desde su fase conceptual y podría debutar como uno de los lanzamientos más experimentales de 2026.

El Robot Phone avanzó desde su fase conceptual y podría debutar como uno de los lanzamientos más experimentales de 2026.

Las versiones más recientes apuntan a que el anuncio oficial tendría lugar en el Congreso Mundial de Móviles 2026, evento programado entre el 2 y el 5 de marzo en Barcelona. Sin precisiones sobre el valor ni los países de llegada, las especulaciones indican que el debut ocurriría primero en China y que, luego, podría extenderse a mercados europeos. Hasta ahora, la compañía no emitió una confirmación formal, por lo que aún resta esperar detalles definitivos.

Noticias relacionadas

Accesorio inteligente que busca reemplazar a las carteras desde 2026.

Adiós a la carteras tradicionales: el accesorio inteligente que es furor en el mundo

Con este truco del asistente virtual podés mejorar tu Wifi.

Si tenés Alexa en tu casa podés medir la velocidad de tu Wifi así de fácil

Un sistema moderno que sustituye a las llaves y mejora la seguridad del hogar.

Adiós a los picaportes tradicionales: la novedad que tenés que tener en tu casa

Con este truco le vas a poder decir adió al Wifi lento.

Cómo podés hacer para que tu Wifi alcanza la velocidad que contrataste

Las decoraciones navideñas pueden generar interferencias en la señal WiFi

Por qué el armado del pesebre puede complicar a la red Wifi y cuál es el mejor lugar para poner el router

Adoptar esta práctica no requiere nuevos esfuerzos y permite disminuir riesgos asociados al sobrecalentamiento.

Este es el electrodoméstico que tenés que desenchufar sí o sí cuando hace mucho calor

Rating Cero

Evelyn Botto y Federico Bal, de novios.

Evelyn Botto reveló nuevos detalles de su romance con Fede Bal: "Es nuestro primer..."

Kun Agüero  y Sofía Calzetti fueron padres hace un año.

Bomba: el Kun Agüero se habría separado de Sofía Calzetti tras serle infiel con una famosa

Esta serie de Netflix está basada en un libro de Mikel Santiago.
play

La serie española que se destaca por ser corta y por su apasionante suspenso: está en Netflix

Guillermina Valdés impactó con su radical corte bob en televisión.

La impresionante transformación de Guillermina Valdés: sorprendió con un corte bob con flequillo

Tras el éxito monumental de Infinity War y Endgame, que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes. 

Se filtraron los roles: cómo actuarán los personajes de Marvel en Avengers Doomsday

La película original fue un éxito y su precuela ya está en Netflix.
play

Netflix: la precuela de una desgarradora película que te hace emocionar hasta las lágrimas

últimas noticias

Una historia de amor, trabajo y mucha cocina.

El rincón peruano que conquistó Colegiales

Hace 15 minutos
En cada edición convoca a 25 mil personas.

La Feria MIGRA despide el año con un fin de semana entero a puro arte impreso

Hace 24 minutos
Un ambiente familiar que rinde tributo al deporte nacional.

El restaurante de Buenos Aires para comer una fugazzeta al paso con provolone y jamón

Hace 24 minutos
Qué es la Tirzepatida, el medicamento inyectable que llegó al país y que sirve para adelgazar

Qué es la tirzepatida, el medicamento inyectable que llegó al país y que sirve para adelgazar

Hace 28 minutos
Este ejercicio puede hacerse al aire libre o bajo techo.

El ejercicio perfecto para hacer todos los días durante 10 minutos para quemar muchas calorías

Hace 34 minutos