El celular del futuro que no lanzaron en 2025 pero que saldrá en 2026

El Robot Phone apunta a convertirse en el móvil más audaz del 2026. Honor

Un prototipo de Honor anticipó un sistema capaz de emerger desde la carcasa.

Reportes internacionales señalan que el dispositivo tendría su anuncio en el MWC 2026.

El dispositivo pasó de ser un concepto mostrado junto a la serie Magic8 a perfilarse para producción.

La cámara robótica permitiría sumar funciones basadas en análisis del entorno y uso de IA. El cierre del calendario dejó un escenario tecnológico marcado por desarrollos que quedaron en suspenso durante el 2025, entre ellos un proyecto que comenzó a ser señalado como el posible celular del futuro. Se trata de una propuesta de Honor que, pese a no haber sido lanzada oficialmente este año, terminó posicionándose como una de las innovaciones más esperadas del 2026. Su rasgo distintivo se apoya en un sistema móvil integrado al cuerpo del dispositivo, concebido para transformar la captura de imágenes y la lectura del entorno.

La presentación se dio en paralelo al lanzamiento de la serie Magic8, donde la marca reservó un espacio para este experimento que en aquel momento no contaba con garantías de producción. Aun así, permitió observar cómo funcionaría su estructura: una cámara montada sobre un brazo robótico que se eleva desde un compartimento posterior y vuelve a ocultarse cuando no está en uso, una apuesta que habilita el análisis ambiental y el aprovechamiento de herramientas de Inteligencia Artificial.

Desde la firma remarcaron que el objetivo era desafiar patrones establecidos y que este equipo encarnaba esa filosofía. Lo que inicialmente parecía un concepto aislado comenzó a tomar forma tras los reportes que señalaron avances hacia su fabricación en serie, alimentando las expectativas respecto de su llegada a manos de los usuarios.

Robot Phone 3 El Robot Phone incorporaría una cámara capaz de salir de la carcasa mediante un brazo mecánico. Honor Así es el Robot Phone Los reportes surgidos en la red social china Weibo indican que el equipo ya estaría en condiciones de pasar a producción, avanzando desde su etapa conceptual hacia un modelo real. Su rasgo más distintivo es una cámara instalada sobre un brazo robótico que permanece oculta en un compartimento posterior y emerge cuando se activa, permitiendo orientar el sensor hacia distintos ángulos y diferenciándose de los sistemas tradicionales.

Ese mecanismo abre la posibilidad de que el teléfono utilice la movilidad del módulo para interpretar el entorno y ajustar funciones vinculadas a procesos de inteligencia artificial, una idea que ya se insinuó en el material de presentación. Aunque no trascendieron especificaciones técnicas adicionales, todo apunta a que Honor buscará convertir este diseño inusual en una de las apuestas más experimentales del 2026.