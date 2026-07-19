19 de julio de 2026 Inicio
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Tesla llega a Uruguay: cuándo se esperan ver los autos eléctricos en el país

La compañía de Elon Musk avanza con su expansión en América Latina y encuentra en Uruguay un escenario favorable para su desarrollo.

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La empresa de tecnología y vehículos eléctricos confirmó su arribo a Uruguay

La empresa de tecnología y vehículos eléctricos confirmó su arribo a Uruguay

  • Tesla anunció su llegada a Uruguay con un comunicado oficial.
  • El desembarco se produce en un contexto de cambios para el mercado de autos eléctricos.
  • La empresa tomó la decisión impulsada por el crecimiento que registra el sector en el país.
  • Además, avanza con un plan de expansión que también incluye otros mercados de la región.

La llegada de Tesla a Uruguay ya es un hecho. La empresa de Elon Musk confirmó oficialmente que se instalará en el país a través de un comunicado. Previamente, había generado expectativa con un posteo en la red social X que decía: "Estamos llegando" y mostraba una animación con el contorno del mapa uruguayo.

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En el comunicado oficial, difundido por el diario uruguayo El País, Tesla señaló que su desembarco en Uruguay representa un "nuevo hito en su plan de expansión por América Latina", con el objetivo de reforzar su "misión de acelerar la transición mundial hacia la energía sostenible y un futuro de mayor abundancia". Además, la empresa explicó que eligió al país por el crecimiento y la consolidación del mercado de vehículos eléctricos.

La empresa de Elon Musk llega a Uruguay.

La empresa de Elon Musk llega a Uruguay.

El anuncio llega en medio de un cambio en la política tributaria para los vehículos eléctricos en Uruguay. El gobierno de Yamandú Orsi comenzó a retirar el beneficio fiscal que regía para este tipo de autos y, al considerar que el mercado ya alcanzó un grado de madurez, aplicará el Impuesto Específico Interno (Imesi) a los modelos cuyo precio para el consumidor final supere, aproximadamente, los USD 30.000.

Cuándo llega Tesla a Uruguay

Este mes, Tesla confirmó que se instalará en Uruguay, una decisión que encuentra respaldo en el crecimiento sostenido del mercado de autos eléctricos en el país. Lejos de tratarse de un hecho aislado, el desembarco de la compañía coincide con un fuerte auge del sector: en 2025, este tipo de vehículos representó cerca del 20% de las ventas totales, según datos publicados por El País en base a la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU). Además, hasta abril de este año, esa participación ya había trepado al 29%.

Ese crecimiento también se refleja en la cantidad de unidades comercializadas. Solo en 2025 se vendieron más de 11.000 vehículos totalmente eléctricos. En tanto, la flota de este tipo de autos ya ronda las 30.000 unidades y continúa aumentando año tras año, con una oferta concentrada principalmente en Montevideo, Canelones y Maldonado.

El Tesla Model 3.

El Tesla Model 3.

La llegada de Tesla a Uruguay también forma parte de la estrategia de expansión que la compañía impulsa en América Latina. En ese marco, la empresa confirmó semanas atrás su desembarco en Argentina, donde contará con una oficina propia, un CEO ya designado y un enfoque inicial en el negocio de la energía. Por el momento, la importación de sus modelos eléctricos y de conducción autónoma no forma parte de los planes para el mercado argentino.

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