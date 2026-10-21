21 de octubre de 2026 Inicio
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Spotify aumentó los controles de sus planes familiares: ahora hay que verificar el domicilio

La plataforma comenzó a solicitar a algunos usuarios que acrediten que viven en la misma dirección que el titular de la suscripción. El procedimiento requiere un código QR y debe completarse en un plazo de siete días.

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Spotify anunció cambios que endurecen el control de sus planes familiares.

Spotify anunció cambios que endurecen el control de sus planes familiares.

Spotify comenzó a intensificar los controles sobre sus planes Premium Familiar para comprobar que los integrantes de una misma suscripción convivan efectivamente en un mismo domicilio. La medida apunta a limitar el uso compartido de cuentas entre personas que viven en direcciones diferentes, una práctica extendida entre usuarios que buscan reducir el costo mensual del servicio.

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La plataforma de música y podcasts permite que varias personas accedan a sus funciones premium mediante un único abono, con perfiles independientes para cada integrante. Sin embargo, esa modalidad establece como condición que todos los miembros residan en el mismo hogar que el administrador de la cuenta, un requisito que no siempre se cumple.

En ese contexto, algunos suscriptores comenzaron a recibir notificaciones que les solicitan confirmar su domicilio mediante un procedimiento de verificación con códigos QR. La herramienta ya aparece en la página de ayuda de Spotify para Argentina, aunque la empresa no informó cuántas cuentas serán alcanzadas por los controles ni cuándo podría extenderlos al conjunto de los usuarios.

Cómo funciona la verificación con códigos QR

Quienes reciban la solicitud tendrán siete días para completar el procedimiento. Para hacerlo, el administrador del plan debe ingresar desde su celular a la aplicación de Spotify, acceder a su perfil y dirigirse a la sección «Tu Premium», dentro de la cual se encuentra la opción para administrar la suscripción.

Desde allí podrá generar el código QR que deberá escanear con la cámara del teléfono el integrante que recibió la notificación. Para completar la validación, ambas personas tienen que encontrarse físicamente en el mismo lugar y utilizar dispositivos con la versión más reciente de la aplicación instalada.

El código se renueva cada pocos segundos, una característica que dificulta compartirlo mediante una captura de pantalla para realizar el trámite a distancia. De esta manera, Spotify busca comprobar que los integrantes del abono puedan encontrarse y cumplir con la condición de convivencia establecida en las reglas del servicio.

En Argentina, esta aplicación también reina como líder indiscutible en la transmisión de música.

En Argentina, esta aplicación también reina como líder indiscutible en la transmisión de música.

Si el usuario no realiza la verificación dentro del plazo o no consigue completarla, quedará impedido de incorporarse a otro plan Familiar o Duo durante 12 meses. La restricción no implica el bloqueo general de su cuenta, ya que podrá optar por contratar otra modalidad de suscripción.

Reclamos de usuarios y condiciones del plan

La implementación de los controles ya generó comentarios en redes sociales. Algunos usuarios señalaron que recibieron pedidos para confirmar nuevamente su domicilio, mientras que otros aseguraron haber perdido el acceso a una suscripción compartida.

Premium Familiar permite reunir hasta seis personas, incluido el titular, bajo un único pago mensual y con cuentas individuales. El requisito de residencia también alcanza a los familiares: el vínculo entre los integrantes no reemplaza la obligación de vivir en la misma dirección.

Con esta medida, Spotify busca reforzar el cumplimiento de las condiciones de contratación de sus planes compartidos. Por el momento, la compañía no precisó si los controles se aplicarán de manera periódica ni si incorporará nuevas instancias de verificación en el futuro.

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