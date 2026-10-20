20 de octubre de 2026 Inicio
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Huawei abrió su primera tienda autorizada en la Argentina: dónde queda y qué ofrece

El nuevo local permite conocer de primera mano y probar los dispositivos de la marca china. El espacio también exhibe tecnologías de energía digital y soluciones destinadas al sector empresarial.

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La marca china de tecnología refuerza su presencia en la Argentina. 

La marca china de tecnología refuerza su presencia en la Argentina. 

Huawei

Huawei inauguró este lunes su primera tienda autorizada en la Argentina, ubicada en Unicenter Shopping, en Martínez. El establecimiento incorpora un canal de atención presencial para que los consumidores puedan conocer el catálogo de la compañía, probar sus equipos y explorar sus funcionalidades antes de concretar una compra.

﻿La confirmación llegó a través de una publicación en la red social X del directivo senior de Marketing.
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La apertura representa un nuevo paso en la presencia comercial de la empresa en el mercado local y amplía las alternativas disponibles para quienes buscan acceder a sus productos y servicios tecnológicos.

Un espacio para conocer distintas soluciones tecnológicas

El local reúne diferentes áreas de negocio de Huawei. Además de los dispositivos electrónicos destinados al público general, los visitantes pueden acercarse a las tecnologías de energía digital y conocer las soluciones que la compañía desarrolla para clientes empresariales.

La propuesta busca ir más allá de la exhibición tradicional de productos. Los clientes tienen la posibilidad de interactuar con los equipos, evaluar sus características y descubrir sus aplicaciones, así como interiorizarse sobre las herramientas tecnológicas que la firma ofrece a organizaciones y empresas.

La operación del establecimiento está a cargo de Solnik, socio local de Huawei. De esta manera, la compañía suma un punto de venta físico a los canales comerciales con los que ya trabajaba en el país.

Solange Bonapelch, PR Manager CBG de Huawei Argentina, señaló que la iniciativa apunta a fortalecer el vínculo con los usuarios y facilitar el contacto directo con sus desarrollos tecnológicos.

“Con la apertura de nuestra primera tienda autorizada Huawei en Argentina, buscamos estar más cerca de nuestros usuarios y brindarles un espacio donde puedan conocer y experimentar nuestra tecnología de primera mano. Queremos que cada visita sea una oportunidad para descubrir nuestros productos y todo lo que pueden aportar a su vida cotidiana”, afirmó.

Huawei y Solnik refuerzan su alianza en el mercado local

Desde Solnik destacaron el trabajo conjunto que permitió concretar la apertura y el objetivo de ampliar el acceso de los consumidores argentinos a las propuestas de la marca.

Abel Picchio, CEO de la compañía, expresó su satisfacción por la puesta en marcha del proyecto y remarcó la importancia de la relación entre ambas empresas, basada en la confianza, la planificación a largo plazo y el compromiso compartido con la innovación tecnológica.

La inauguración en Unicenter constituye así una nueva instancia de colaboración entre Huawei y su socio local, con foco en acercar sus productos y soluciones a los consumidores.

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