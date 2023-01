Cómo leer mensajes eliminados en WhatsApp sin descargar otra app

No obstante, existe una posibilidad de que la misma sea revelada sin la necesidad de descargar alguna aplicación de misteriosa procedencia. El texto "Se eliminó este mensaje" dejará de ser un problema si se utiliza este truco que no es muy conocido y que no representa ningún riesgo para nuestro móvil. Aclaración, el móvil debe utilizar el sistema operativo Android

mujer sorprendida con celular

El truco para leer mensajes eliminados en WhatsApp sin apps externas

El sistema de Android tiene un historial de notificaciones. Es un registro de todas las notificaciones que llegan, así como los mensajes de WhatsApp. La función no está activada desde fábrica, es decir, se tiene que ingresar en la configuración y activar la opción para que nos esta opción.

El recorrido que hay que realizar es entrar en 'Ajustes' y seleccionar 'Notificaciones'. Luego ingresar en 'Historial de notificaciones' y dejarlo activo, esto hará que nuestro teléfono mantenga las notificaciones de cualquiera de las aplicaciones instaladas.

Para saber cuál es el mensaje que llegó y fue eliminado, solo se debe ingresar al 'Historial de notificaciones' de los 'Ajustes' del teléfono, pero hay que tener en cuenta que se guardarán durante 24 horas. Cabe resaltar que además ofrece la posibilidad de acceder aun si la notificación fue eliminada.