15 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

ChatGPT permitirá "contenido erótico" en su próxima actualización

Así lo aseguró Sam Altman, el dueño de OpenAI, la compañía encargada de esta tecnología. También adelantó que la próxima actualización de esta Inteligencia Artificial tendrá personalidades únicas.

Por
Sam Altman

Sam Altman, el dueño de OpenAI, también adelantó que la nueva actualización de ChatGPT tendrá personalidades únicas en función a cada usuario.

Sam Altman, dueño de la empresa OpenAI, anunció que ChatGPT permitirá a partir de diciembre de este año "contenido erótico" para los usuarios de esta inteligencia artificial que verifiquen que sean mayores de edad en la plataforma.

Este electrodoméstico puede resultar peligroso si se usa de forma indebida.
Te puede interesar:

Es un electrodoméstico, está en todas las cocinas y puede generar un incendio

“En diciembre, a medida que implementemos el control de edad de forma más completa y como parte de nuestro principio de ‘tratar a los usuarios adultos como adultos’, permitiremos aún más, como contenido erótico para adultos verificados”, escribió en su cuenta de X el director ejecutivo de la empresa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sama/status/1978129344598827128&partner=&hide_thread=false

ChatGPT no será la primera inteligencia artificial (IA) que ofrecerá servicios eróticos. Uno de los desarrollos más relevantes es el que realizó el empresario Elon Musk, quien tiene disponibles chatbots de IA que aparecen como modelos de anime en la aplicación Grok y con los que se puede coquetear.

En su anuncio mediante redes sociales, Altman también adelantó que la nueva actualización de ChatGPT incorporará una mejora tecnológica para que la IA tenga una personalidad propia y en función a cada usuario.

"En unas semanas, planeamos lanzar una nueva versión de ChatGPT que permite a los usuarios tener una personalidad que se comporte de forma más parecida a la que a la gente le gustaba de 4o (la versión anterior) ¡esperamos que sea mejor!”, dijo Altman.

Altman aseguró que la compañía se ocupó de que "ChatGPT fuera bastante restrictivo para asegurarse de tener cuidado con los problemas de salud mental”.

“Sabemos que esto lo hacía menos útil y agradable para muchos usuarios sin problemas de salud mental, pero dada la gravedad del problema, queríamos solucionarlo”, anotó y dijo que la compañía pudo “relajar las restricciones de forma segura en la mayoría de los casos”.

Noticias relacionadas

Los enchufes dentro de poco tendrán una nueva forma, más seguro y confiable.

Adiós al enchufe tradicional: la nueva alternativa que es tendencia para modernizar tu casa

Cómo configurar tu celular para activar esta función.

Por qué hay que apretar un botón especial del celular en caso de emergencia

Qué significa el doble ícono.

Qué significa tener un doble símbolo del Wifi y por qué es bueno para tu celular

Las VPN gratuitas pueden recolectar información personal sin consentimiento.

Adiós a las VPN gratuitas: cuál es el riesgo de conectarse a una de ellas

Llega una nueva generación de Wi-Fi, que promete ser la más veloz y confiable hasta el momento.

Qué es Wi-Fi 8 y cuándo se lanzará

El invento marca un avance en la unión entre deporte e innovación.

Adiós a la cinta de correr tradicional: el invento para ejercitarse de forma completa sin lesionarse

Rating Cero

Telefe y El Trece fueron muy perjudicados con el cambio del rating.

El rating cambió para siempre: la forma de medirlo no volverá a ser la misma

Kim Kardashian sorprendió con su nuevo lanzamiento de ropa interior.

Kim Kardashian lanzó ropa interior con vello púbico: se agotó en menos de 24 horas

Palito Ortega rompió el silencio tras su problema de salud.

Palito Ortega reapareció tras suspender su show: cómo está su salud

Taylor Swift no dudó en elegir uno de los perfumes más delicados de la línea de Tom Ford.

Este es el perfume favorito de Taylor Swift: cuánto sale en Argentina

La nueva serie turca en Netflix acaba de romper todos los récords de visualización. Apenas unas horas después de su estreno, Amor y riqueza se convirtió en la producción más vista del mundo dentro de la plataforma. 
play

Con solo 8 capítulos, Amor y riqueza es la serie turca que es sensación en Netflix: cuál es la trama

Se trata de Néro, una serie francesa de solo ocho capítulos que llegó a la plataforma el 8 de octubre. En esta historia, la acción y aventuras se mezclan con el drama histórico, ya que está ambientada en los castillos del sur de Francia a comienzos del siglo XVI.
play

Acción, aventura y drama de época: de qué se trata Néro, la serie que es furor en Netflix

últimas noticias

Mariano Bosch, presidente de IDEA.

Comenzó el Coloquio de IDEA en Mar del Plata: los empresarios pidieron "previsibilidad"

Hace 10 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pago Único, este jueves 16 de octubre

Hace 19 minutos
play

"Hay muchos chicos que se queman haciendo retos de TikTok": la revelación de la jefa de guardia del Hospital de Quemados

Hace 32 minutos
Sam Altman, el dueño de OpenAI, también adelantó que la nueva actualización de ChatGPT tendrá personalidades únicas en función a cada usuario.

ChatGPT permitirá "contenido erótico" en su próxima actualización

Hace 34 minutos
Los ADRs subieron en la jornada de este miércoles.

Luego del anuncio del Tesoro de Estados Unidos, los ADRs rebotaron hasta un 11%

Hace 39 minutos