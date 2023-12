Atención usuarios: cuál es la nueva estafa que hacen por WhatsApp y cómo detectarla a tiempo

En las últimas semanas de noviembre de 2023 en Argentina, numerosos usuarios de WhatsApp y Telegram identificaron la presencia de mensajes y llamadas telefónicas sospechosos provenientes de números no identificados.

Ante este escenario, varios usuarios tomaron conciencia de estas artimañas y empezaron a difundir la información con el propósito de que las personas puedan resguardarse ante individuos malintencionados que buscan obtener información personal de manera fraudulenta.

Cuál es la última estafa que realizan por WhatsApp y cómo evitarla

-WhatsApp

A través de mensajes falsos, los "hackers" suelen realizar sus operaciones ilegales.

Es importante subrayar que ninguna entidad gubernamental, empresa de servicios o institución bancaria solicitará la divulgación de información personal a través de WhatsApp.

En este contexto, los delincuentes suelen buscar que los usuarios desprevenidos proporcionen el código de seguridad con la intención de eludir las medidas de protección.

En otros escenarios, algunos estafadores también se hacen pasar por representantes de empresas proveedoras de servicios públicos con fuerte presencia en determinadas regiones del país, e incluso utilizan el nombre de reconocidos supermercados.

Cuáles son las recomendaciones para evitar ser estafado en WhatsApp

-Mujer enojada WhatsApp

En caso de recibir mensajes de este tipo, se recomienda ignorarlos y, además, denunciarlos. La detección oportuna es fundamental, ya que el estafador podría tomar el control de tus aplicaciones de mensajería instantánea e incluso acceder a tus billeteras virtuales.

En las últimas semanas apareció un mensaje que fue viralizado entre los usuarios, quienes pretendían evitar que esta maniobra se extendiera: “Van a subir unas fotos del incremento de los Bonos del Sistema Patria por WhatsApp. El archivo se llama JUNTOS POR EL PUEBLO, no lo abras ni veas, te jaquea el teléfono en 10 segundos y no se puede detener de ninguna manera. Pásale el dato a tus familiares y amigos. NO LO ABRAN. También lo dijeron por TV”.