Así se activa el "modo estudiante aplicado" de WhatsApp: pocos los conocen

Esta opción transforma el ícono de la aplicación de mensajería instantánea de Meta con una imagen alusiva a la vida académica.

Esta vía ofrece una manera sencilla de modificar la apariencia de la app sin alterar su funcionamiento interno.

Esta vía ofrece una manera sencilla de modificar la apariencia de la app sin alterar su funcionamiento interno.

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas del mundo y, aunque su diseño suele ser el mismo para todos, existen formas de darle un toque personalizado. Entre esas opciones se encuentra el llamado “modo estudiante aplicado”, un truco que permite cambiar el ícono tradicional por una imagen alusiva a la vida académica.

La tendencia cobró fuerza especialmente en estudiantes que buscan trasladar a sus dispositivos parte de su personalidad y tareas. Si bien esta función no es oficial, ofrece una manera sencilla de modificar la apariencia de la app sin alterar su funcionamiento interno.

Para lograrlo se necesita la ayuda de un launcher, un tipo de aplicación que habilita la personalización de íconos, fuentes y fondos. Nova Launcher es uno de los más utilizados y se convirtió en la herramienta clave para darle a WhatsApp un nuevo aspecto con el que muchos se identifican.

Cómo activar el "modo estudiante aplicado" de WhatsApp

El cambio de logo se realiza únicamente a través de Nova Launcher y consiste en reemplazar el ícono original por una imagen en formato PNG con fondo transparente. El proceso requiere descargar previamente la app en Android y establecerla como predeterminada para que pueda modificar la pantalla principal.

Nova Launcher es una aplicación que permite hacer cambios en la interfaz del celular

Nova Launcher es una aplicación que permite hacer cambios en la interfaz del celular

El paso siguiente es elegir la imagen que representará el nuevo ícono. Puede buscarse en internet o generarse con inteligencia artificial, siempre con algún símbolo vinculado a la figura de un alumno. Una vez guardado el archivo, se debe mantener presionado el ícono de WhatsApp en la pantalla durante unos segundos hasta que aparezca el menú de edición.

Si estás en pleno momento de decidir tu camino educativo, es muy probable que te preguntes si te conviene más hacer una carrera universitaria larga o apostar por cursos cortos.

Si estás en pleno momento de decidir tu camino educativo, es muy probable que te preguntes si te conviene más hacer una carrera universitaria larga o apostar por cursos cortos.

Dentro de las opciones hay que seleccionar “Editar”, pulsar sobre el logo de la aplicación y luego elegir “Fotos”. Allí se carga la imagen descargada, se ajusta al tamaño deseado y, luego de confirmar con “Listo”, el cambio quedará aplicado. En caso de querer regresar al diseño original, alcanza con desinstalar Nova Launcher desde la Play Store. Al hacerlo, la interfaz volverá a la apariencia predeterminada y desaparecerán todas las modificaciones de personalización.

