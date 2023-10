Así es "Forza Motorsport", el lanzamiento más esperado del automovilismo digital

Me animaría a decir que sí hay algo de lo que Microsoft siempre está 100% seguro a la hora de su lanzamiento, es de la franquicia “Forza”. Hasta el 2017 nos tuvieron muy acostumbrados a ver cada año una entrega nueva, alternando entre con su modo más street llamado Horizon, pero esta vez la espera se hizo bastante larga ya que pasaron seis años pasaron del magnífico “Forza Motorsport 7” y como si de un reboot se tratara este año nos llega “Forza Motorsport”, que no solo viene para demostrarnos que los juegos de la nueva generación están llegando, si no para poner nuevamente la bandera bien en lo alto y demostrar que Turn 10 sabe exactamente lo que hace para llevar la saga siempre al siguiente nivel.