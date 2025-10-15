Por qué hay que apretar un botón especial del celular en caso de emergencia

Cómo configurar tu celular para activar esta función.

Muchos usuarios desconocen que los celulares cuentan con una función de seguridad especialmente diseñada para actuar en situaciones de emergencia. Se trata de una herramienta útil y discreta que puede activarse con un simple gesto y que, en algunos casos, puede incluso salvar vidas.

Aunque los teléfonos móviles son parte central de la rutina diaria, pocas personas saben aprovechar sus funciones ocultas. Entre ellas, una de las más relevantes es la que permite realizar una llamada o enviar una alerta automática con solo presionar un botón varias veces seguidas.

Esta función, disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone, permite comunicarse rápidamente con los servicios de emergencia o con contactos de confianza, sin necesidad de desbloquear el teléfono ni acceder a ninguna aplicación. Su activación es sencilla: solo hay que presionar cinco veces consecutivas el botón de encendido. En segundos, el dispositivo puede realizar una llamada automática, compartir la ubicación o iniciar una grabación, dependiendo del modelo y del sistema operativo.

emergencia celular

Cómo configurar esta función Acceder a la configuración de tu celular: buscar la sección de “Seguridad” o “Emergencias”. Activar la función de emergencia: asegurarse de que la opción de “Presionar cinco veces el botón de encendido” esté habilitada. Definir tus contactos de emergencia: seleccionar a las personas que recibirán la alerta en caso de activación. Probar la función: realizar una prueba para asegurarte de que todo esté funcionando correctamente.