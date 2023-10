"Alan Wake 2": un juego que desafía el género del horror y sorprende a los fanáticos

Corría el año 2010, y un prometedor juego de acción y terror llegaba a Xbox 360 y PC. Microsoft intentaría atraer gente a su consola con este lanzamiento que se veía increíble y cuya historia era muy atrapante. Al final del día, no fue tan así: a la crítica no le terminó de impresionar y sus ventas apenas superaron el millón de copias, pero como sucede con el vino, al pasar los años “Alan Wake” se empezó a valorar más, y los fanáticos comenzaron a pedir una secuela.

imagen 2 - Alan Wake 2 Al pasar los años “Alan Wake” se empezó a valorar más, y los fanáticos comenzaron a pedir una secuela.

Así como en la realidad, trece años pasaron desde la desaparición del escritor Alan Wake, y el poblado de Bright Falls sigue guardando incontables misterios. Nosotros seguiremos a Saga Anderson, una agente del FBI que investiga una serie de terribles asesinatos rituales que esconden mucho más de lo que los ojos pueden llegar a ver. Al mismo tiempo que Alan es encontrado con vida después de lograr escapar del famoso mundo nocturno, pero ¿Será esto tan simple como ellos creen, o es solo el comienzo de una enorme pesadilla?

Imagino que ya tendrán la respuesta a esa pregunta, y lo de pesadilla no fue en referencia a su spin-off "Alan Wake's American Nightmare", lo decía en serio, los primeros minutos del juego nos ponen en el lugar de una persona escapando de ser asesinada en un bosque lúgubre donde realmente no sentimos tener escapatoria, ese momento salido de cualquier sueño que podamos haber tenido y que lo plasma de una manera tan real que hasta la angustia y la desesperación se pueden llegar a transmitir.

imagen 3 - Alan Wake 2 ¿Será esto tan simple como ellos creen, o es solo el comienzo de una enorme pesadilla?

Porque "Alan Wake 2" deja de lado la acción para transportarnos a un mundo terrorífico. Esta entrega es, con todas las palabras, un "survival horror", y esto me llena de alegría porque ya estaba cansado de que el género sea dominado por clásicas franquicias, como Resident Evil. También está a la vista que Remedy tomó muchos recursos de esta enorme saga para adentrarse con Alan Wake de lleno en el género, adoptando elementos como el sistema de disparo y apuntado, o la misma gestión del inventario que podrían ser sin dudas de un juego lanzado por Capcom. Aunque sus mecánicas no seran solo estas, sino que implementan muchos otros aspectos que me parecieron por demás interesantes.

El juego se centra en una historia que nos permitirá jugar ciertas secciones con Saga y con Alan, alternando entre ellos. Esta no será una práctica que la podamos realizar todo el tiempo, ya que cada uno va a tener su propia línea narrativa y hay momentos donde la cosa va por un camino, y el juego no nos permite perder de vista nuestro objetivo principal, pero no se preocupen porque su construcción narrativa es digna de un libro de Stephen King.

imagen 4 - Alan Wake 2 Su construcción narrativa es digna de un libro de Stephen King.

Tanto a Alan como a Saga, no los diferencia únicamente su historia, también tendrán diferentes escenarios que recorrer, de tal forma que se sienten como juegos diferentes pero que al mismo tiempo cohesionan entre ellos. A esto le podemos sumar que su gameplay también se diferenciará, ubicando a Saga en un estado mucho más metódico y analítico, con secuencias más pausadas donde el conocimiento y la investigación serán partes fundamentales, mientras que Alan tendrá secciones mucho más perturbadoras, con lapsus temporales y un costado más volcado a la acción, que de igual forma no llega a los niveles que vimos en su primera entrega.

Los elementos más interesantes que se incorporaron en "Alan Wake 2" son una especie de espacios mentales que tendrán nuestros protagonistas. Saga podrá acceder a su Lugar Mental, donde podrá mejorar sus accesorios, leer diferentes notas, pero lo importante de esta especie de cabaña es un tablero de notas que será fundamental para poder avanzar en la historia.

A medida que vayamos encontrando pistas, notas y demás información importante de los diferentes casos, debemos incluirlas en nuestro lugar mental para empezar a unirlas y dar finalmente con el objetivo en cuestión. Tal vez lo malo es que el juego no nos penaliza si nos equivocamos al colocarlas en el tablero, por lo que es un simple prueba y error al que se le podría haber sacado mucho más jugo.

imagen 5 - Alan Wake 2 Saga podrá acceder a su Lugar Mental, donde podrá mejorar sus accesorios yleer diferentes notas.

Mientras tanto, Alan accede a su Sala de Escritura, una habitación que representa la mente de Alan Wake. En esta, Alan puede escribir las páginas de su manuscrito, que son las que determinan lo que ocurre en el mundo real. También tendrá un televisor para ver diferentes videos que encontrarás en el camino como coleccionables, una radio donde escuchar música y distintos mensajes, y una ventana con vista al Lago Cauldron.

Como les contaba anteriormente, a diferencia de su primera entrega, "Alan Wake 2" deja de lado los disparos desmedidos para transformarse en un juego de terror puro y duro, por lo que si no te gustan los sustos y los momentos incómodos, realmente no te lo recomiendo. Su historia es bastante oscura, con secuencias fuertes, angustiantes y complejos, tan así que roza continuamente lo cinematográfico, aunque en este caso al increíble Sam Lake, la cabeza detrás de Alan Wake, se le ocurrió dividirlo como si se trataran de capítulos, donde un momento cumbre dará fin a una escena con una música de cierre y que con solo apretar un botón seguiremos con la acción. Recurso pocas veces visto, pero muy bien utilizado.

imagen 6 - Alan Wake 2 "Alan Wake 2" deja de lado los disparos desmedidos para transformarse en un juego de terror puro.

Seguramente nos podemos preguntar: ¿"Alan Wake 2" es para cualquier tipo de jugador? Me animaría a decir que no, aunque creo fervientemente que todos deberían darle una oportunidad. El juego intenta siempre ubicar al usuario en un lugar incómodo, desde la escasez de balas, pocas indicaciones en los momentos más desesperantes, jumpscares y muchísimo texto que leer o escuchar para dar más sentido a su narrativa.

Pero al mismo tiempo estamos frente a "el survival horror" del año. Es un verdadero juego de la nueva generación, así que para poder jugarlo en su versión de PC vas a necesitar muy buen hardware porque los requerimientos son de los más altos que podemos encontrar hasta el momento. El análisis lo hice en su versión de Playstation 5, y en su modo calidad se notaban algunos bajones de frames, pero al pasarlo a rendimiento todo fluyó y, al menos a mi percepción visual, la calidad no decae significativamente.

imagen 7 - Alan Wake 2 Seguro estará entre los nominados en los Game Awards a "Mejor juego de 2023".

¿Es "Alan Wake 2" finalmente esa secuela que estábamos esperando? Creo que no, es mucho más de lo que esperábamos de esta continuación. Es un avance en el planteamiento de su historia, una increíble evolución técnica, un salto de género que la misma saga se lo tenía merecido y sin dudas, un futuro brillante para lo que pueda llegar a venir. Si sos fanático del terror y los survival horror, es una compra obligada, y si querés vivir una experiencia que seguramente no te vayas a olvidar, date la oportunidad de incluirlo en tu biblioteca. Estoy seguro de que estará entre los nominados en los Game Awards a "Mejor juego de 2023"... aunque es solo un pronóstico personal.