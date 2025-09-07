7 de septiembre de 2025 Inicio
¿Adiós a los cargadores? La batería de celular que puede durar hasta 20 días

Un desarrollo con nanodiamantes promete baterías de décadas de duración. Su aplicación podría transformar desde los smartphones hasta la exploración espacial.

La batería logra ofrecer una autonomía prolongada con un diseño seguro y estable.

La batería logra ofrecer una autonomía prolongada con un diseño seguro y estable.

La duración limitada de las baterías es uno de los grandes problemas de la vida moderna. Estar pendiente del cargador se volvió parte de la rutina diaria, tanto para el uso del celular como para otros dispositivos electrónicos. Pese a eso, un avance científico podría transformar por completo esta realidad y llevar la autonomía a un nivel impensado.

Un grupo de especialistas en California presentó una batería experimental capaz de funcionar durante años sin necesidad de enchufarse. El secreto está en el aprovechamiento de residuos nucleares que se unen a nanodiamantes, un desarrollo que busca cambiar por completo la forma en la que se entiende la energía portátil.

Aunque todavía se encuentra en fase de investigación, la tecnología ya mostró resultados alentadores en pruebas con dispositivos de pequeña escala. Su potencial es enorme, ya que permitiría aplicarse no solo a teléfonos inteligentes, sino también a autos eléctricos e incluso a naves espaciales que requieran independencia energética en misiones de larga duración.

BATERIA BAJA CELULAR

Así funciona la batería atómica

El proyecto, impulsado por la startup Nano Diamond Battery (NDB), se basa en un sistema que utiliza nanodiamantes como semiconductores. Estos encapsulan el carbono-14, un isótopo presente en los desechos nucleares, y lo convierten en una fuente de energía constante.

Los diamantes sintéticos cumplen una doble función, en la que permiten transformar la radiación en electricidad de manera directa y, al mismo tiempo, disipan el calor generado en el proceso. De esta manera, la batería logra ofrecer una autonomía prolongada con un diseño seguro y estable.

Nano Diamond Battery (NDB)

La promesa de esta innovación es tan grande que podría redefinir múltiples industrias. Desde eliminar la necesidad de cargadores en celulares hasta reemplazar estaciones de carga en vehículos eléctricos o impulsar misiones espaciales sin depender del reabastecimiento energético.

Si bien la comercialización masiva todavía parece lejana, el entusiasmo ya crece entre investigadores y usuarios. El desafío será lograr que el proceso de producción sea viable y accesible, manteniendo los altos niveles de seguridad que exige el uso de materiales radiactivos.

