¿Adiós a los cargadores? La batería de celular que puede durar hasta 20 días

La duración limitada de las baterías es uno de los grandes problemas de la vida moderna. Estar pendiente del cargador se volvió parte de la rutina diaria, tanto para el uso del celular como para otros dispositivos electrónicos. Pese a eso, un avance científico podría transformar por completo esta realidad y llevar la autonomía a un nivel impensado.

Un grupo de especialistas en California presentó una batería experimental capaz de funcionar durante años sin necesidad de enchufarse. El secreto está en el aprovechamiento de residuos nucleares que se unen a nanodiamantes, un desarrollo que busca cambiar por completo la forma en la que se entiende la energía portátil.

Aunque todavía se encuentra en fase de investigación, la tecnología ya mostró resultados alentadores en pruebas con dispositivos de pequeña escala. Su potencial es enorme, ya que permitiría aplicarse no solo a teléfonos inteligentes, sino también a autos eléctricos e incluso a naves espaciales que requieran independencia energética en misiones de larga duración.

BATERIA BAJA CELULAR FREEPIK Así funciona la batería atómica El proyecto, impulsado por la startup Nano Diamond Battery (NDB), se basa en un sistema que utiliza nanodiamantes como semiconductores. Estos encapsulan el carbono-14, un isótopo presente en los desechos nucleares, y lo convierten en una fuente de energía constante.

Los diamantes sintéticos cumplen una doble función, en la que permiten transformar la radiación en electricidad de manera directa y, al mismo tiempo, disipan el calor generado en el proceso. De esta manera, la batería logra ofrecer una autonomía prolongada con un diseño seguro y estable.