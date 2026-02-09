El Gobierno reveló que el militar que se suicidó en la Quinta de Olivos era víctima de extorsión por una app de citas La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, presentó su versión de la investigación junto a la jueza Sandra Arroyo Salgado. Hay siete detenidos. Tres de ellos ya estaban presos. Por + Seguir en







Según versiones del Gobierno, el militar que se suicidó en la Quinta de Olivos era víctima de extorsión a través de una app de citas

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que la muerte de Rodrigo Gómez, el militar de 21 años encontrado sin vida en la Quinta presidencial de Olivos el 16 de diciembre, fue víctima de una extorsión a través de una app de citas.

Monteoliva realizó las declaraciones acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo del expediente. La funcionaria afirmó que desde el primer momento “se trabajó de manera reservada” y señaló que el caso derivó en una investigación más amplia tras detectarse indicios en una carta atribuida al joven.

“El día 16 de diciembre un hecho lamentable nos conmocionó a todos. Una muerte violenta que empezó a investigarse y en pocas horas podría presumirse que se trataba de un suicidio. Se trataba de un joven de 21 años, integrante del Ejército, que cumplía su guardia en una de las casillas de la Quinta de Olivos y que lamentablemente tomó la decisión de quitarse la vida”, sostuvo la ministra.

Según relató, durante las primeras semanas de la investigación surgieron nuevos elementos que llevaron a profundizar las pericias. “Hubo una serie de elementos en la conversación que teníamos en el que la doctora me planteó que detrás del caso había algo más y había que seguir investigando”, afirmó en referencia al trabajo judicial encabezado por Arroyo Salgado.

Monteoliva explicó que una pista encontrada en la carta permitió avanzar sobre la hipótesis de una maniobra de extorsión vinculada a una aplicación de citas denominada “Evermatch”, en la que, según la investigación, usuarios eran contactados por perfiles falsos que luego exigían dinero.