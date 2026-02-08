Adiós a la mesa ratona: esta es la nueva tendencia que Pampita elige para decorar su casa Los interiores evolucionan hacia opciones más prácticas y livianas. La clave está en ganar espacio manteniendo estilo. + Seguir en







La despedida de la mesita ratona responde a una nueva forma de entender el confort y el diseño en los espacios cotidianos. El almacen de totó

Pampita dejó atrás un mueble clásico del living y apostó por piezas más livianas y funcionales.





El cambio se alinea con una estética minimalista, luminosa y pensada para el uso cotidiano.





Los nuevos elementos permiten reorganizar el espacio con facilidad y sumar versatilidad.

La propuesta anticipa una de las corrientes de interiorismo que ganarán fuerza en 2026. El living está viviendo una transformación silenciosa que redefine la forma de habitar los espacios comunes. En esa línea, Pampita volvió a marcar tendencia al mostrar una renovación en su hogar que deja de lado un elemento tradicional para pasar a una opción más flexible y actual.

Lejos de decisiones aisladas, esta elección dialoga con una mirada más amplia sobre el diseño de interiores. Los ambientes rígidos y cargados de muebles fijos ceden terreno frente a propuestas más abiertas, donde se prioriza la circulación, la luz natural y la funcionalidad.

Con una estética dominada por tonos claros, texturas suaves y piezas bien seleccionadas, el espacio deja a la vista una búsqueda de calma y equilibrio.

En lugar del clásico mueble central, empiezan a ganar protagonismo los bancos auxiliares. Se trata de piezas de formato compacto que pueden cumplir múltiples funciones, como asiento extra, apoyo para objetos cotidianos o incluso elemento decorativo sin recargar el ambiente. Su principal ventaja es la facilidad para moverlos y adaptarlos a distintas situaciones.

Durante años, la mesa baja fue un punto fijo en las salas de estar, pero las nuevas dinámicas del hogar impulsan alternativas más versátiles. Los bancos permiten liberar superficie cuando se necesita mayor espacio y se integran con naturalidad en livings pensados para el encuentro y la relajación.

En el caso de Pampita, esta elección se complementa con un sillón de gran tamaño en tonos neutros y una cuidada selección de textiles y obras artesanales. El resultado es un ambiente armónico, donde cada objeto cumple una función clara y aporta calidez visual. Detrás de esta preferencia hay un cambio cultural más amplio, en dónde los hogares actuales prefieren muebles adaptables, capaces de acompañar distintos ritmos de vida.