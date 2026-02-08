IR A
IR A

Adiós a la mesa ratona: esta es la nueva tendencia que Pampita elige para decorar su casa

Los interiores evolucionan hacia opciones más prácticas y livianas. La clave está en ganar espacio manteniendo estilo.

La despedida de la mesita ratona responde a una nueva forma de entender el confort y el diseño en los espacios cotidianos.

La despedida de la mesita ratona responde a una nueva forma de entender el confort y el diseño en los espacios cotidianos.

El almacen de totó
  • Pampita dejó atrás un mueble clásico del living y apostó por piezas más livianas y funcionales.

  • El cambio se alinea con una estética minimalista, luminosa y pensada para el uso cotidiano.

  • Los nuevos elementos permiten reorganizar el espacio con facilidad y sumar versatilidad.
  • La propuesta anticipa una de las corrientes de interiorismo que ganarán fuerza en 2026.

El living está viviendo una transformación silenciosa que redefine la forma de habitar los espacios comunes. En esa línea, Pampita volvió a marcar tendencia al mostrar una renovación en su hogar que deja de lado un elemento tradicional para pasar a una opción más flexible y actual.

El exmarido de Pampita agradeció la preocupación por su hija en las redes.
Te puede interesar:

Moritán se defendió tras subir un video de su hija en lancha y sin salvavidas

Lejos de decisiones aisladas, esta elección dialoga con una mirada más amplia sobre el diseño de interiores. Los ambientes rígidos y cargados de muebles fijos ceden terreno frente a propuestas más abiertas, donde se prioriza la circulación, la luz natural y la funcionalidad.

Con una estética dominada por tonos claros, texturas suaves y piezas bien seleccionadas, el espacio deja a la vista una búsqueda de calma y equilibrio.

living tendencia

Así es la tendencia que desplaza a la mesita ratona

En lugar del clásico mueble central, empiezan a ganar protagonismo los bancos auxiliares. Se trata de piezas de formato compacto que pueden cumplir múltiples funciones, como asiento extra, apoyo para objetos cotidianos o incluso elemento decorativo sin recargar el ambiente. Su principal ventaja es la facilidad para moverlos y adaptarlos a distintas situaciones.

Durante años, la mesa baja fue un punto fijo en las salas de estar, pero las nuevas dinámicas del hogar impulsan alternativas más versátiles. Los bancos permiten liberar superficie cuando se necesita mayor espacio y se integran con naturalidad en livings pensados para el encuentro y la relajación.

living tendencia

En el caso de Pampita, esta elección se complementa con un sillón de gran tamaño en tonos neutros y una cuidada selección de textiles y obras artesanales. El resultado es un ambiente armónico, donde cada objeto cumple una función clara y aporta calidez visual.

Detrás de esta preferencia hay un cambio cultural más amplio, en dónde los hogares actuales prefieren muebles adaptables, capaces de acompañar distintos ritmos de vida.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vicente Viloni realizó una nueva publicación sobre su estado de salud tras preocupar a sus seguidores: qué dijo

Tras los preocupantes mensajes, Vicente Viloni explicó lo sucedido: qué dijo

Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya se separaron tras más de una década juntos y 13 años de matrimonio.

Este famoso actor de comedia de Hollywood anunció su divorcio tras 15 años y sorprendió a todos: quién es

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de 100% Lucha

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de "100% Lucha"

últimas noticias

El hombre intentó recrear el icónico salto de Charly García.

A lo Charly García: se tiró a la pileta desde la terraza y terminó inconsciente

Hace 36 minutos
Del Potro se retiró del tenis en 2022.

El día que Juan Martín Del Potro jugó su último partido en el Argentina Open

Hace 49 minutos
La noticia la confirmó el hijo de Juan Pablo Guanipa en las redes sociales del mano derecha de Corina Machado

Venezuela: tras ocho meses preso, liberaron a la mano derecha de María Corina Machado

Hace 1 hora
La víctima sufrió un traumatismo de cráneo y pérdida de masa encefálica. E agresor fue detenido.

Brutal asesinato en Batán: un hombre murió tras una brutal pelea en un boliche

Hace 1 hora
Javier Milei, siempre sonriente junto a Donald Trump.

Uno por uno, los viajes de Javier Milei a Estados Unidos: pocas bilaterales y un fuerte vínculo con Donald Trump

Hace 1 hora