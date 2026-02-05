5 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Adiós a las sillas en la cocina: con este mueble, tu casa va a tener un estilo renovado

Una alternativa funcional gana lugar en los hogares actuales. Optimiza el espacio y redefine el uso diario del ambiente.

Por
Los bancos corridos se integran de manera continua al diseño del ambiente..

Los bancos corridos se integran de manera continua al diseño del ambiente..

Leroy Merlin
  • Los bancos corridos desplazan a las sillas tradicionales y marcan una nueva forma de usar la cocina en 2026.
  • La tendencia responde a la necesidad de optimizar el espacio y mejorar la circulación en hogares urbanos.
  • Este tipo de mueble aporta orden visual y mayor capacidad sin sobrecargar el ambiente.
  • Su diseño funcional permite múltiples usos cotidianos, más allá del momento de comer.

Durante años, las sillas fueron un elemento fijo dentro de la cocina, pero esa configuración empieza a cambiar. En 2026, una nueva tendencia gana protagonismo y está modificando la manera de organizar este espacio central del hogar. Se trata de los bancos corridos, los cuales se consolidan como la alternativa elegida para reemplazarlas.

La clave para ver resultados en el abdomen es la constancia. 
Te puede interesar:

Para nada complejo: este es el ejercicio rápido y sencillo para entrenar el core y la espalda a full

El crecimiento de viviendas más chicas, los ambientes integrados y la búsqueda de soluciones prácticas impulsaron una revisión del mobiliario tradicional. En este marco, el diseño interior prioriza piezas que aprovechen mejor los metros disponibles y acompañen un uso más flexible de los espacios.

Así, la cocina deja de pensarse solo como un lugar de paso y se transforma en un ámbito de encuentro diario, donde cada mueble cumple un rol funcional y visual dentro del conjunto.

mesa silla cocina

Así es la tendencia que reemplaza las sillas en la cocina

Los bancos corridos se integran de manera continua al diseño del ambiente. Generalmente se apoyan contra una pared, una mesa fija o una isla, lo que permite alojar a más personas ocupando menos superficie que las sillas individuales.

Una de sus principales ventajas es la optimización del espacio. Al eliminar elementos sueltos, se mejora la circulación y se reducen los obstáculos, algo especialmente valorado en cocinas pequeñas o abiertas al living-comedor. Además, el banco pasa a formar parte de la estructura del ambiente, en lugar de ser un objeto independiente.

Otro punto clave es el orden visual. Las sillas suelen generar saturación cuando se acumulan patas, respaldos y volúmenes distintos. El banco corrido, en cambio, unifica líneas y aporta una imagen más limpia, lo que da sensación de mayor prolijidad.

La funcionalidad también explica su crecimiento. Cuando no se utiliza, el banco puede ubicarse completamente debajo de la mesa, liberando el paso y haciendo que el espacio se perciba más despejado.

Además, muchos modelos incorporan soluciones prácticas que amplían sus posibilidades. Algunos incluyen espacio de guardado bajo el asiento, otros suman respaldo acolchado para mayor comodidad, y también existen opciones hechas a medida que se adaptan al largo exacto de la mesa. Los materiales suelen ser resistentes y fáciles de limpiar, pensados para el ritmo cotidiano del hogar, en donde estos espacios suelen usarse tanto para comer, como para trabajar, estudiar o compartir momentos sociales.

Noticias relacionadas

Un entorno natural tranquilo y apartado para pasar el Día de los enamorados. 

La escapada cerca de Buenos Aires para festejar San Valentín con un atardecer soñado

Una mirada contemporánea sobre la tradición argentina.

Una parrilla en Belgrano donde las brasas mandan y el mercado inspira

Cuando cae el sol, el pueblo baja aún más el ritmo con cenas tranquilas, caminatas cortas y un silencio que se vuelve protagonista.

Sin boliches ni multitudes: el pueblo con río para pasar unas buenas vacaciones 2026 en Córdoba

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: estos son las mejores 3 playas, según la IA

Un grupo de expertos consultados por Financial Review reunió la mejor serie de hábitos cotidianos.

A tomar nota: estos son más de 15 hábitos diarios que benefician la salud según expertos en longevidad

Toda la información sobre este punto de Turismo del cual muchos desconocen

Cómo se puede visitar el mirador del obelisco en Buenos Aires durante 2026

Rating Cero

Su llegada al catálogo de Netflix promete atraer tanto a quienes la disfrutaron en su estreno original como a una nueva audiencia.
play

Esta romántica película llegó a Netflix con actores muy famosos y es perfecta para el fin de semana: cómo encontrarla

Estreno furor de Netflix.
play

Un romance de película llegó a Netflix y ya está siendo lo más visto del momento: cómo encontrarla

El tridente exitoso se rompió y una figura del streaming se sumará en reemplazo de un personaje fundamental del programa. 

El inesperado cambio en el programa de Mario Pergolini: se sumará una reconocida figura del streaming

Murió Juan Carlos Velázquez.

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, "el Mini" de Duro de Domar, a los 64 años

El actor recordó a quienes lucharon y siguen batallando contra esta grave enfermedad.

"Agradezco estar vivo": la sentida carta de Fede Bal a 6 años de su lucha contra el cáncer

Marcelo Polino y Fátima Florez tras enterarse de la cancelación del evento que los homenajeaba en Extasis.

Un boliche LGBT+ canceló un show de Fátima Florez por críticas de la comunidad y la artista reconoció: "No es..."

últimas noticias

La inflación de enero tendría una leve baja con respecto a diciembre. 

Tras la polémica en el INDEC, estudios privados proyectan la inflación de enero arriba del 2%

Hace 3 minutos
Se producirán 90 unidades por día con caja automática.

Mercedes-Benz ya produce la Sprinter automática en Argentina

Hace 9 minutos
play

Recorrió 60 kilómetros por un desafío personal: la historia del influencer de 21 años que corrió de Caballito a La Plata

Hace 18 minutos
play

El relato del policía que rescató al nene encerrado en una camioneta: "Estaba totalmente mojado de la transpiración"

Hace 27 minutos
Los bancos corridos se integran de manera continua al diseño del ambiente..

Adiós a las sillas en la cocina: con este mueble, tu casa va a tener un estilo renovado

Hace 34 minutos