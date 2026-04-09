9 de abril de 2026 Inicio
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Fabricada en Argentina y con nuevo diseño: así es la renovada Ranger Black de 170 CV

La marca presentó en Argentina una nueva configuración de la pick up fabricada en Pacheco. Mantiene su estética oscurecida, suma caja automática, tracción trasera y un enfoque más orientado al uso urbano y cotidiano.

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Ford presentó en Argentina la nueva Ranger Black

Ford presentó en Argentina la nueva Ranger Black, ahora con caja automática de 6 velocidades y tracción 4x2.

Ford Argentina presentó la nueva versión de la Ranger Black, una edición especial de su pick up mediana que ahora incorpora una transmisión automática de 6 velocidades y tracción 4x2. Fabricada en la planta de General Pacheco, esta variante reemplaza a la configuración anterior y apunta a quienes buscan más confort para el uso diario, sin resignar diseño, tecnología y seguridad.

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Nueva Ranger Black 3
Ford fijó un precio sugerido de $63.800.000 para abril de 2026 para la nueva Ranger Black 4x2 Automática.

Ford fijó un precio sugerido de $63.800.000 para abril de 2026 para la nueva Ranger Black 4x2 Automática.

La presentación se realizó en el centro industrial de la marca, donde Ford mostró esta renovación de la Ranger Black, una versión que conserva su identidad visual con detalles oscurecidos en el exterior e interior, pero ahora con una propuesta mecánica pensada para ofrecer una experiencia más cómoda en ciudad y ruta.

Diseño oscuro y perfil diferencial

Basada sobre el nivel de equipamiento XLS, la nueva Ranger Black se distingue por su estética en tonos oscuros. En el exterior, suma detalles en negro y gris oscuro en la parrilla, espejos, manijas de puertas, barra deportiva, barras laterales de caja, estribos y llantas de aleación de 18 pulgadas.

Nueva Ranger Black 5 (1)
La pick up mantiene su estética oscurecida, uno de los sellos distintivos de esta edición especial fabricada en Pacheco.

La pick up mantiene su estética oscurecida, uno de los sellos distintivos de esta edición especial fabricada en Pacheco.

En el habitáculo, también mantiene ese tratamiento visual con techo interior negro, volante forrado en cuero y una combinación de tapizados en cuero ecológico y tela. Uno de los rasgos distintivos de esta edición especial sigue presente en los respaldos delanteros, donde aparece la histórica frase atribuida a Henry Ford: “siempre y cuando sea negro”.

Nueva mecánica para un uso más urbano

La principal novedad de esta actualización está en su conjunto mecánico. La pick-up equipa el motor Panther turbodiésel 2.0 litros, que entrega 170 CV y 405 Nm de torque, asociado ahora a una caja automática de 6 marchas y un esquema de tracción trasera.

Nueva Ranger Black 9
La Ranger Black está equipada con el motor turbodiésel 2.0 de 170 CV y caja automática de 6 marchas.

La Ranger Black está equipada con el motor turbodiésel 2.0 de 170 CV y caja automática de 6 marchas.

Según explicó la automotriz, esta configuración busca mejorar el confort de marcha, con transiciones más suaves y una respuesta más adecuada para un uso personal y urbano. Además, Ford destacó que esta versión también mejora su capacidad de remolque, que ahora llega hasta los 3.500 kg, un dato que refuerza su propuesta dentro del segmento.

Tecnología y seguridad

En tecnología, la nueva Ranger Black ofrece un tablero digital de 8 pulgadas y una pantalla central táctil de 10 pulgadas con sistema SYNC 4. También incorpora conectividad mediante módem 4G integrado, lo que permite vincular funciones del vehículo con la app de Ford, entre ellas el encendido remoto y el encendido remoto programado.

Nueva Ranger Black 10
En el interior, ofrece tablero digital de 8 pulgadas, pantalla táctil de 10 pulgadas y conectividad con módem 4G.

En el interior, ofrece tablero digital de 8 pulgadas, pantalla táctil de 10 pulgadas y conectividad con módem 4G.

En seguridad, mantiene una dotación destacada con 7 airbags, controles de tracción y estabilidad, asistente de arranque en pendientes y frenado post-colisión.

Producción nacional y precio

La nueva Ford Ranger Black 4x2 Automática se fabrica en el centro industrial de Ford en General Pacheco, provincia de Buenos Aires, y ya está disponible en los concesionarios del país.

Nueva Ranger Black 7
La nueva configuración está orientada a un uso más urbano, con foco en el confort de marcha y la conducción cotidiana.

La nueva configuración está orientada a un uso más urbano, con foco en el confort de marcha y la conducción cotidiana.

Se ofrece en colores Negro Perlado y Plata Metalizado, con un precio sugerido para abril de 2026 de $63.800.000.

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