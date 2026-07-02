Golpe de mercado: River presentó a Beltrán, Arambarri y Giovanni González El Millonario oficializó tres incorporaciones de jerarquía para el plantel de Eduardo Coudet, destacándose el esperado regreso del delantero cordobés tras su paso por el fútbol europeo. Este viernes jugará un amistoso con Flamengo en Alicante. Por Agregar C5N en









Arambarri, Beltrán y González con el presidente Di Carlo.

River Plate se movió rápido en el actual mercado de pases y este jueves confirmó la incorporación de tres nuevos nombres para reforzar su plantel. A través de un triple anuncio, la institución de Núñez le dio la bienvenida a los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González, además de formalizar el retorno de Lucas Beltrán, quien vuelve a quedar ligado al club tras sellar su contrato junto al presidente Stefano Di Carlo.

El regreso de Beltrán, de 25 años, se concretó mediante un acuerdo con la Fiorentina que establece un préstamo hasta el 30 de junio de 2027. La operación financiera incluye un cargo de 500 mil dólares y una obligación de compra de aproximadamente el 55% de su ficha por 6,7 millones de dólares, lo que representa una inversión total cercana a los 7,2 millones de dólares para el club argentino.

"Estoy muy feliz de volver a "



Lucas Beltrán pic.twitter.com/o7TFXg7tfQ — River Plate (@RiverPlate) July 2, 2026 Tras la firma, el delantero cordobés se incorporó de inmediato a la delegación en Alicante, España, donde el equipo realiza los trabajos de pretemporada bajo las órdenes de Eduardo Coudet. El delantero decidió regresar al país pese a contar con posibilidades de seguir en Europa, manifestando ante los hinchas: "Estoy muy feliz de volver a casa. Es un placer enorme volver a ponerme esta camiseta".

En su anterior ciclo en Núñez, el atacante surgido de las inferiores disputó 78 partidos y marcó 22 goles, siendo pieza fundamental antes de su venta a Italia en 2023. Durante la última campaña, defendió la camiseta del Valencia en condición de cedido, donde sumó 30 partidos y aportó tres goles, incluyendo uno destacado frente al Atlético de Madrid en La Liga.

Además de la llegada del goleador, el cuerpo técnico de Coudet ya cuenta con la presencia de Mauro Arambarri y Giovanni González, quienes ya posaron con la banda roja y se entrenan en territorio español. Estas incorporaciones marcan el ritmo de un River que busca ser protagonista en todas las competencias, mientras la dirigencia sigue atenta a otros nombres como el de Rafael Santos Borré para terminar de delinear el ataque.