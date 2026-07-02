2 de julio de 2026 Inicio
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Lula da Silva calificó de "traidores a la patria" a la familia Bolsonaro por su postura ante Estados Unidos

El presidente de Brasil cruzó a la oposición por solicitar a Washington una prórroga en la aplicación de nuevos aranceles a las exportaciones y ratificó la soberanía comercial de su gobierno.

Por
Lula da Silva

Lula da Silva, presidente de Brasil.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó este jueves de "traidores a la patria" a los integrantes de la familia Bolsonaro mediante una publicación en sus redes sociales. El mandatario los acusó de mantener una "actitud servil" frente a Estados Unidos tras la petición del senador Flávio Bolsonaro para retrasar la aplicación de tarifas comerciales contra los productos brasileños.

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El jefe de Estado repudió la estrategia de la principal fuerza opositora y exigió respeto a la autonomía de su país. "Es inaceptable que la familia Bolsonaro, con su actitud servil, quiera someter a Brasil a los intereses de Estados Unidos", escribió el líder del Partido de los Trabajadores.

Asimismo, el mandatario remarcó que su administración sostendrá discusiones comerciales "de igual a igual" con cualquier potencia extranjera. Frente a la propuesta de la oposición, el gobernante brasileño sostuvo que "nunca ha habido ni hay justificación alguna para los aranceles, ni ahora ni después".

La crítica presidencial apuntó de forma directa al intento del bolsonarismo de postergar el impacto económico hasta el cierre del proceso electoral. Para el titular del Ejecutivo, "pedir que se aplace la subida de aranceles contra nuestro país hasta después de las elecciones es una actitud más propia de traidores a la patria".

La controversia estalló luego de la presentación de un documento de 86 páginas por parte de Flávio Bolsonaro ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. En ese escrito, el legislador solicitó una prórroga de 180 días para la aplicación de tarifas del 25% sobre productos de origen brasileño con el fin de evitar un supuesto beneficio político para el oficialismo.

En su descargo, Lula también fustigó a los sectores de la derecha que promueven la salida de Brasil del Mercosur, espacio al que definió como "el bloque económico más importante de América Latina". Por último, respaldó el sistema de pagos instantáneos local y concluyó que "es un logro de Brasil y no vamos a renunciar a él".

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