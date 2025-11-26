Río Negro: hallaron sin vida a los tres menonitas que fueron arrastrados por la corriente en General Conesa Luego de tres días de búsqueda, Jacobo Neufeld y sus hijos fueron encontrados fallecidos por la Policía. Por + Seguir en







Los tres menonitas fueron hallados en el río. Redes sociales

La Policía de Río Negro confirmó la muerte de los tres menonitas que habían desaparecido el domingo al ingresar al río en General Conesa y que los arrastre la corriente. La búsqueda inició el domingo por la noche y continuó hasta el martes. Los cuerpos fueron trasladados hacia Guatraché.

Los cuerpos fueron identificados en las últimas horas y se constató que se trata de Jacobo Neufled y sus hijos Ana y David. Toco ocurrió el domingo por la tarde cuando la familia se encontraba de campo en La Asunción, sobre la Ruta 53, cuando los tres ingresaron al río.

Ante la desaparición en el río, Pedro, el yerno de Jacobo, se acercó a la Comisaría N°20 de General Conesa y denunció la desaparición. El parte policial indicó que se activó un operativo conjunto con la brigada rural, Prefectura, Bomberos y familiares.

La familia había viajado el fin de semana largo para conocer la zona y planeaban quedarse por esos días. Pero como hacía calor, decidieron ir al río a mojarse los pies, pero la corriente estaba intensa. “Los vi cómo se los llevaba el río. Nadaban, aparecían las cabezas, las brazadas, y después desaparecieron”, indicó Pedro a Diario Río Negro.

La tragedia conmocionó a la colonia menonita Nueva Esperanza que había ido al lugar. El cuerpo de Ana y Jacobo fue enviado en coche fúnebre hacia Guatraché, mientras que el de David no se someterá a autopsia.