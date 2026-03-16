16 de marzo de 2026 Inicio
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Viven en barrios privados pero se cuelgan de la luz: descubren 30 viviendas con conexiones clandestinas en Neuquén

Se detectaron medidores adulterados y conexiones directas a la red pública en varias casas de lujo equipadas con sistemas de climatización permanente y grandes piscinas climatizadas. La cooperativa eléctrica cortó el suministro, aplicará multas y cobrará de manera retroactiva. Además, podría iniciar acciones penales por "hurto de energía".

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El exclusivo barrio La Zagala

El exclusivo barrio La Zagala, sobre la costa del río Limay.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) de Neuquén reveló un masivo fraude en los sectores más pudientes de la ciudad. Tras una serie de auditorías técnicas sorpresivas, los inspectores hallaron 30 viviendas de lujo con conexiones clandestinas bajo la denominación de "Enganchados VIP".

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El operativo consistió en "una ofensiva sin precedentes contra el fraude eléctrico" en áreas residenciales exclusivas. Las autoridades confirmaron que los infractores utilizaban la privacidad de los barrios cerrados para ocultar la manipulación de la energía y eludir los controles habituales de la prestataria.

Las maniobras detectadas incluyen el uso de medidores adulterados y conexiones directas a la red pública. Según precisó la entidad, se trata de "maniobras de alta complejidad técnica" diseñadas específicamente para que los dispositivos registren consumos ínfimos en propiedades de grandes dimensiones.

Los inspectores detallaron que las viviendas afectadas superan los 350 metros cuadrados y poseen sistemas de climatización permanente. "Estamos ante un escenario de hurto premeditado en usuarios de alto poder adquisitivo que utilizan la privacidad de los barrios cerrados para ocultar la manipulación de la energía", explicaron desde la cooperativa.

Uno de los procedimientos más relevantes ocurrió en el barrio La Zagala, sobre la costa del río Limay. Allí se descubrió una línea subterránea directa que permitía el funcionamiento de grandes piscinas climatizadas y consumos intensivos sin que la energía pase por el medidor.

Ante la gravedad del hallazgo, la empresa procedió al corte inmediato del servicio y al retiro de los medidores en infracción.

La cooperativa aplicará multas, facturará el consumo no registrado de manera retroactiva y exigirá la adecuación total de las instalaciones antes de rehabilitar cualquier suministro.

La prestataria evalúa ahora el inicio de acciones penales por "hurto de energía" ante el Ministerio Público Fiscal. Además, las autoridades alertaron que estas conexiones ilegales "representan un riesgo a la seguridad pública" por la posibilidad de incendios, fallas en la red de media tensión y accidentes eléctricos.

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