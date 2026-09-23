La OCDE adelantó una proyección menor para Argentina y advirtió sobre la economía global La cifra va en contra del pronóstico que elaboró el organismo multilateral para la economía mundial, cuyo crecimiento se espera que esté en el 2,9%. Por Agregar C5N en









La proyección para Argentina se recortará, según la OCDE.

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) lanzó un pronóstico poco alentador para Argentina en términos económicos, incluyendo una reducción del 1,9%.

A pesar de las tensiones geopolíticas y la volatilidad en Medio Oriente, la economía global muestra una resiliencia superior a la esperada: en su último informe trimestral, la OCDE elevó en una décima su proyección de crecimiento del PIB mundial para 2026, ubicándola en un 2,9%.

Esta firmeza responde principalmente a los amortiguadores fiscales sobre las tarifas energéticas, la diversificación de la oferta de combustibles y el fuerte impulso de las inversiones en inteligencia artificial, aunque se proyecta un avance del 3% para 2027 en un contexto de progresiva desaceleración de la inflación.

En el plano regional, las perspectivas para Argentina muestran un menor dinamismo: tras un crecimiento del 4,5% en 2025, el organismo recortó sus estimaciones para 2026 al 2,6% y para 2027 al 3,0%.