Viral: una familia rosarina fue sorprendida por Bono y The Edge en Londres

El legendario cantante y The Edge se sacaron fotos y grabaron una canción con los argentinos.

Una familia rosarino que paseaba por Londres se sorprendió por encontrarse en una calle con Bono, el reconocido cantante de U2, y con el guitarrista de la banda irlandesa The Edge, con quienes se sacaron fotos y grabaron un saludo para sus amigos argentinos que se hizo viral en redes sociales.

“Los cuatro paramos en una esquina para sacarnos una foto. Le pedimos a una chica italiana si nos podía sacar. Y aparecieron los dos de atrás. Al principio no nos dimos cuenta quiénes eran”, contó Mariana Sarchi, una de las protagonistas del encuentro, al diario La Capital de Rosario.

https://twitter.com/BeatrizSuarez_/status/1649520808652419075 Cuando tus amigos se van de viaje y se encuentran con Bono ... pasan estas cosas ... gracias Mariana #RosarinosDePaseo



pic.twitter.com/zKTpKQF7bt — BEATRIZ SUAREZ (@BeatrizSuarez_) April 21, 2023

“Mi marido me dice ‘es Bono’. La gente empezó a pararse y se acercó hacia dónde estábamos. Nos preguntó de dónde éramos. Entonces filmó en modo selfie y empezó a cantar. No lo podíamos creer”, recordó la mujer que no pudo salir de su asombro tras el encuentro con los artistas.

En el video que difundió una amiga de los rosarinos en Twitter se ve a toda la familia, en medio de las risas y los abrazos con los dos, y a Bono cantando Don’t Cry for Me Argentina.

Después de esta enorme sorpresa, los viajeros mandaron el video por Whatsapp a sus amigos. "Se viralizó y algunos decían que eran dobles. Entonces preguntamos por qué no le mandamos un saludo. Mi hija volvió a verlos y finalmente les pedimos un saludo”, cerró Mariana.