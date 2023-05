Viral: estalló de furia por las preguntas de los clientes y colocó un cartel que sorprendió a todos

"PAMI: se mudó a Salta y Moreno (no sabemos los horarios), artículos eléctricos: enfrente, gire y mire para atrás, calle Uruguay: la primera", son algunos de los puntos que hicieron estallar de risa a los usuarios y que generaron varias respuestas, como "si no es un centro de información entonces por qué hay un montón de hojas con información?"

Por último, el trabajador enfatizó en su enojo por las consultas de la clientela: "No me joda más, estoy trabajando y este local no es un centro de información al ciudadano".

El tuit, por su parte, cuenta con 998.000 visualizaciones con 24.000 likes y 2.120 retuits, por lo que generó mucha repercusión entre los users.