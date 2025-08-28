Violento choque de un camión con ganado: una joven de 17 años fue embestida por un toro Como consecuencia del impacto, tres personas debieron ser internadas en un hospital cercano. El camionero, en tanto, quedó inconsciente. Por







Un camión con ganado chocó y volcó en Rosario.

En la madrugada de este jueves se produjo un violento choque en el kilómetro 7 de la ruta nacional 174, a la altura del peaje del puente Rosario–Victoria. El siniestro involucró a un camión y un automóvil, y dejó como saldo varias personas heridas.

En medio de la confusión, una joven de 17 años que se había acercado a asistir tras el accidente terminó siendo embestida por un toro que estaba suelto en la zona. La adolescente fue derivada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde ingresó con politraumatismos.

El camión circulaba en dirección Victoria–Rosario, mientras que el auto lo hacía en sentido contrario. El impacto fue de tal magnitud que tres ocupantes debieron ser trasladados al hospital de Granadero Baigorria. En tanto, el conductor del camión fue hallado inconsciente en el lugar.