Villa Luro: un policía adoptó a la perra abandonada en un contendedor de basura

Santiago Quiroga, el oficial encargado de rescatar a la perra explicó que la actitud de la dueña generó "mucha bronca e impotencia" y que "eso no es de un ser humano, pero bueno eso lo determinará la justicia después cuál es la pena que tendrá" .

Luego confirmó que "la perrita ya fue adoptada por un compañero ese mismo día, esa misma tarde" tras ser atendida por un médico veterinario donde "la atendieron, la alimentaron, le dieron una pipeta para que este más tranquila".

En referencia a cómo fue el accionar policial tras identificar el hecho, el Oficial mayor explicó que recabaron las imágenes de las cámaras de seguridad que se encontraban al frente del contenedor de basura en la casa de una vecina. "Se anexaron al sumario de la causa y ya está a disipación de la fiscalía que interviene”, explicó.

Por su parte, César Fracueli, el oficial que adoptó a la perra detalló que "hace mucho tiempo venía buscando una perrita, por lo que mis compañeros me consultaron y dije que sí, me la llevaba yo. Es re buenita, re tranquila".

Durante la noche del domingo, una mujer arrojó a su perra a un contenedor de basura y huyó con el fin de dejarlo abandonado. Según se puede observar, la joven paseaba con su perro luego de hacer compras, ya que portaba un chango, y en un momento determinado se acercó al contenedor, llamó al animal, lo agarró en brazos y lo tiró. Segundos más tarde se retiró de manera rápida y luego se pudo ver llegar al camión recolector.

El video viralizado en redes sociales generó un completo repudio y, gracias a eso, intentan identificar a la dueña para poder detenerla por el delito cometido de maltrato animal, ya que esto está penado por la ley.

Un detalle no menor es que el camión no hizo su trabajo y no vació al contenedor con la perra adentro porque afortunadamente lo había hecho un rato antes. De lo contrario, hubiese sufrido heridas irreversibles por la fuerza de la maquinaria de basura.