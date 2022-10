Video viral: un perro estalló de emoción cuando le cantaron el feliz cumpleaños

El can aparece en primer plano y se observa muy emocionado, al mismo tiempo que las personas alrededor quedaron sorprendidos por la efusiva reacción de la mascota.

El vídeo recorrió las redes y quien lo compartió no dudo en dejar escrita su propia frase sobre el sorpresivo festejo. "Te amo perrito que se alegra por festejar su cumpleaños", puso el internauta en la descripción de la publicación.

El tuit obtuvo más 4, 3 millones de reproducciones, más de 300 mil me gusta, 37 mil retuits y centenares de comentarios de los usuarios que destacaban la emoción y la reacción del perro.

Pero más tarde, la usuaria @CatalinaRomag una de las dueñas de la mascota, contó que no se trataba del cumpleaños de su perrito, sino que era de la señora que estaba al lado de él, que al final del video lo abraza. "No era el cumple del gordo ajajaja le está cantando a mi mamá", indicó Catalina.

"Es hermoso disfrutar esos momentos y si tus amigos o familia participan ya es fiesta jajajaja", "Me puse a llorar jajaja. Dios, es muy hermoso", "No puedo con tanto amor y ternura", "Que hermosos son los golden", "Necesito uno así", fueron solo algunos de los comentarios de los internautas a este insólito viral de Twitter. Sin embargo, no tardaron en aparecer comentarios en contra. "El perro no entiende lo que es un cumpleaños", expresaron los usuarios.