Video: un turista argentino fue estafado en Chile, persiguió al ladrón y lo atrapó

Nahuel había ido al país vecino para hacer compras y, cuando quiso cambiar 3 mil dólares, los estafadores salieron corriendo con el dinero. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la galería.

Las autoridades chilenas piden a los turistas no realizar transacciones fuera del circuito formal

Un grupo de amigos mendocinos estuvieron a punto de ser estafados en Chile para hacer un viaje de compras. Nahuel, uno de ellos, persiguió al delincuente y los atrapó para recuperar el dinero. El hecho ocurrió en la intersección de Paseo Ahumada y Huérfanos, un punto neurálgico del comercio en Santiago, típico lugar donde los turistas frecuentan, ya que hay varias casas de cambio.

El hecho sucedió en las oficinas de la Municipalidad de Vicatura, en Santiago de Chile.
El joven de 23 años estaba con sus amigos, quienes querían cambiar 3 mil dólares, cuando aparecieron los delincuentes, quienes aparentaban ser los denominados “arbolitos” y le prometieron una cotización superior a la oficial. Fueron guiados por galerías y escaleras hasta una oficina improvisada, pero que también había otras personas realizando las mismas transacciones.

Desde el principio presentí que nos iban a estafar. No confiaba, pero éramos varios amigos que nos juntamos haciendo preguntas y ahí ya sospechaba, pero mis otros amigos querían hacer el cambio”, reconoció Nahuel de cómo fue el principio de la secuencia en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

El mendocino explicó que cuando se dirigieron a la galería, en el lugar “había otros cómplices, porque estábamos esperando a que terminaran otras personas de realizar las transacciones”. “Nosotros veíamos que otras personas le pasaban el dinero y ellos le pasaban los dólares”, describió, lo que parecía un lugar confiable.

Cuando el estafador tuvo el dinero en su poder, salió corriendo de la galería y el joven argentino comenzó la persecución por los pasillos de la galería hasta salir a la calle. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar.

Gracias a la rápida reacción de los peatones y un policía de civil, lograron bloquear el paso del ladrón, para que Nahuel lograra atrapar a uno de los sospechosos y retenerlo hasta la llegada de Carabineros.

Una vez que la persecución continuó en la calle, “ahí había un policía de civil que parecía que estaban persiguiendo a esta banda”, explicó Nahuel y aseguró que este carabinero “pegó el grito y aparecieron otros y nos ayudaron a retenerlo”. “Por suerte pudimos recuperar todo el dinero”, se mostró aliviado.

Intento de estafa a un argentino: el pedido de las autoridades de Chile

El teniente coronel Hugo Troncoso confirmó que el detenido forma parte de una banda organizada de estafadores que opera habitualmente en el sector céntrico.

Lamentablemente, el argentino relató que uno de los Carabineros reconoció que estos casos ya han sucedido, pero que “por más que lo encierren, como el dedito por estafa es muy bajo, entran y salen al poco tiempo”.

Las autoridades chilenas reforzaron el pedido a los turistas de no realizar transacciones fuera del circuito formal para evitar este tipo de asaltos, que suelen terminar con la pérdida total del capital.

