Video: un policía desenfundó su arma en medio de un partido de fútbol amateur

Un partido de fútbol amateur correspondiente a la Liga Regional del Bermejo, disputado entre Atlético Ferro y Deportivo Roby Manero, culminó en una tensa situación cuando un agente policial desenfundó su arma reglamentaria en medio del campo de juego y realizó movimientos amenazantes.

El incidente se produjo tras el final del encuentro disputado en la localidad de Colonia Santa Rosa, a más de 300 kilómetros de la capital salteña, luego de que un grupo de jugadores e hinchas del club visitante se acercara a increpar al árbitro .

Filmaciones del hecho, rápidamente viralizadas en redes sociales, muestran al uniformado apuntando hacia el suelo y los costados en un aparente intento de disuasión mientras era rodeado por jugadores y otros uniformados. La tensión se elevó en el campo de juego, obligando a sus compañeros a intervenir para calmar los ánimos y retirar al efectivo del lugar en el contexto de reclamos y una victoria local por 2 a 1 (4-3 en el global).

SALTA: POLICÍA sacó su ARMA en plena cancha para defenderse de jugadores y los hinchas. El clásico entre Ferro y Roby Manero, por la Liga del Bermejo, en Colonia Santa Rosa, terminó en un escándalo #Salta #Violencia #LigaDelBermejo #futbol #Policiales pic.twitter.com/xMolkoksFx

El hecho, que opacó el resultado deportivo, es investigado por las autoridades. El uso del arma reglamentaria en el contexto de los disturbios desatados tras la finalización del partido llevó a la apertura de una causa administrativa para determinar la secuencia de los hechos y evaluar la actuación del agente policial involucrado.

Tras la viralización de los videos, fuentes policiales confirmaron la separación preventiva del agente de la fuerza de seguridad. Se le retiró el arma reglamentaria y se inició una causa administrativa interna con el objetivo de establecer la secuencia detallada de los hechos y las responsabilidades individuales, según el protocolo habitual para el uso de la fuerza.

Actualmente, la policía y la justicia local trabajan en la recopilación de testimonios de árbitros, protagonistas y testigos presenciales, además de analizar el material audiovisual. El objetivo de la investigación es determinar si la actuación del efectivo se ajustó a los procedimientos vigentes y si se puso en riesgo la integridad de los presentes, así como identificar a los participantes activos en los disturbios.