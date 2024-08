Video: un nene defendió a su mamá de un robo y atacó al ladrón con una escoba

"El primero se hizo pasar por cliente, me pidió un juguete que ya está descontinuado y al decirme eso me alertó. Y el segundo viene corriendo, me muestra el arma y me dice: 'Metete adentro'. Mi nene estaba atrás dibujando y jugando", relató la dueña del local, Janet, en el móvil de Diego Lewen para Mañanas Argentinas por C5N.

Contó que Ian, de 5 años, "se cree su superhéroe favorito que es Spiderman. Se la pasa jugando con eso y creo que lo impulsó a defenderme con lo que tenía, que era la escoba en ese momento. Después se ve que le quiere dar como una patada. Él pensó en defenderme", remarcó.

La mujer detalló que los delincuentes se llevaron "la recaudación del día, que era alrededor de $80.000; la cartera, el celular con el que trabajamos, un par de sartenes caras, juguetes, monopatines, muñecas. Creo que pensaban llevarse mucho más, pero al espantarse porque mi hijo no se callaba tuvieron que irse rápido", sostuvo.

Janet aseguró que "fue una situación horrible", pero señaló que Ian "se la pasa viendo dibujitos, los malos y los buenos, y esto fue parte de un juego para él. Lo hablamos, le digo que lo importante es que estamos bien y juntos. Nos sacaron cosas, pero no quiero que nos saquen la paz", subrayó.

"Yo no pude volver a ver el video porque no puedo escuchar a mi hijo llorar así. Es muy impresionante escuchar su llanto, su desesperación, no puedo verlo. Pero gracias a Dios fue rápido, se fueron y no nos hicieron nada. Se llevaron cosas pero todo se va a reponer", concluyó.