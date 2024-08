Video: un grupo de chicos hizo ring raje a un vecino y los fue a buscar con una escopeta

Los adolescentes salieron corriendo y entraron en otra casa del country, el hombre los siguió armado hasta que se dio cuenta donde habían entrado. "Llamá al padre del pelotudo que vino a golpear la puerta de mi casa, llamalo. Yo estoy con mis hijos y mi mujer, nadie tiene que venir a tocar la puerta de mi casa a esta hora. Llamá al padre del pelotudo ese", expresó con violencia.

Embed [AHORA] En Pilar, le hicieron "ring raje" y salió a buscar a los nenes con una escopeta. https://t.co/WiUOvNo3r1 pic.twitter.com/i5gOkwsRaW — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 27, 2024

En el video, se puede observar cómo atrás aparecen dos hombres que son de la seguridad del barrio, que en un principio fueron llamados por el vecino porque hay ladrones en el barrio. "A mí también me han tocado la puerta de mi casa y no vengo con una pistola", le increpó la mujer a lo que el vecino, en vez de calmarse le gritó "Y a mí qué carajo me importa. Ubicate vos con la gente que tenés adentro de tu casa”.

Eso no es todo, sino que el hombre continuó increpando a la mujer e insistiendo en que llame a los padres de los chicos: “¿No sabés quién está acá adentro de tu casa vos? Sos una pelotuda, pedazo de pelotuda ¿Cómo no sabes a quién carajo está adentro de tu casa que golpea la puerta de mi casa, llama al padre”. Después del violento episodio, la madre de uno de los chicos realizó la denuncia en la comisaría y, según El Diario la vivienda del hombre fue allanada el domingo.