Video: las impactantes imágenes de Marte que captó una sonda de la NASA

La nave Psyche sobrevoló el planeta rojo para ganar velocidad rumbo a un asteroide metálico y registró una perspectiva poco habitual de la superficie marciana, además de poner a prueba sus instrumentos científicos.

La sonda Psyche , de la NASA , completó con éxito un sobrevuelo sobre Marte que le permitió obtener un impulso gravitacional clave para continuar su viaje hacia un asteroide rico en metales, al que tiene previsto llegar en 2029. La maniobra también sirvió para obtener imágenes inéditas y realizar distintas observaciones científicas.

El acercamiento ocurrió el 15 de mayo, cuando la nave pasó a unos 4.600 kilómetros de la superficie marciana. Gracias a la gravedad del planeta, aumentó su velocidad y ajustó su trayectoria, una maniobra planificada desde hace años para encaminar la misión hacia su objetivo en el cinturón principal de asteroides.

Además del impulso, el sobrevuelo permitió ensayar el funcionamiento de los instrumentos que estudiarán el asteroide Psyche. Los científicos utilizaron a Marte como un escenario de prueba por tratarse de un mundo ampliamente conocido, lo que permitió comparar los datos obtenidos con información recopilada durante décadas por otras misiones espaciales.

Uno de los resultados más llamativos fueron las imágenes captadas por las cámaras multiespectrales de la nave. Desde un ángulo poco habitual, Marte apareció inicialmente como una delgada media luna iluminada, mientras que, durante el máximo acercamiento, quedaron registrados cráteres, la capa de hielo del polo sur y otras formaciones características de su superficie.

La secuencia de fotografías fue reunida en un video en formato timelapse que muestra la aproximación y el alejamiento de la sonda durante aproximadamente un mes. Además, las cámaras lograron detectar a gran distancia las lunas marcianas Fobos y Deimos, un ensayo para futuras observaciones alrededor del asteroide.

La sonda Psyche permitió evaluar el entorno magnético de Marte y se detectaron neutrones

"El sistema de imágenes funcionó de manera brillante, ofreciendo algunas vistas del planeta rojo que rara vez habían podido observarse", destacó Jim Bell, responsable del instrumento en la Universidad Estatal de Arizona. El investigador agregó que esas capturas también permitieron comprobar la calibración y sensibilidad de las cámaras antes de la etapa principal de la misión.

La misión también evaluó el desempeño del magnetómetro y del espectrómetro de rayos gamma y neutrones, diseñados para analizar la composición del asteroide. Durante el paso por Marte, los equipos registraron el entorno magnético del planeta y detectaron neutrones procedentes de su superficie, lo que validó el correcto funcionamiento de ambos instrumentos.

Para Lindy Elkins-Tanton, investigadora principal de Psyche en la Universidad de California, Berkeley, el encuentro superó las expectativas del equipo. "No esperábamos grandes descubrimientos porque Marte ha sido ampliamente estudiado, pero complementamos la ciencia marciana con datos obtenidos desde la perspectiva única de Psyche", explicó.

Tras completar con éxito esta maniobra, la nave continúa su recorrido hacia el asteroide Psyche, ubicado entre Marte y Júpiter. Allí buscará determinar si ese cuerpo celeste es el núcleo metálico expuesto de un antiguo planetesimal, una pieza fundamental para comprender cómo se formaron los planetas rocosos del Sistema Solar.

La NASA despejó dudas sobre la imagen viral de la Tierra y su supuesta deformación

En los últimos años, una llamativa representación de la Tierra se viralizó en las redes sociales y llevó a muchos usuarios a afirmar que mostraba la "verdadera forma" del planeta. Sin embargo, la NASA explicó que la imagen no refleja su aspecto físico, sino un modelo científico conocido como geoide.

La representación fue desarrollada por la NASA junto con la Agencia Espacial Europea (ESA) y otros organismos internacionales a partir de 15 años de mediciones satelitales. El objetivo del modelo es cartografiar el campo gravitatorio terrestre con una precisión inédita, no mostrar la superficie, los continentes ni el relieve del planeta.

La NASA publicó una visualización del campo gravitatorio terrestre que revela cómo es la verdadera forma del planeta. La superficie representada se llama geoide: es la forma que tendría el océano si se extendiera por todo el mundo, moldeado únicamente por la gravedad, sin mareas… pic.twitter.com/mV1DolKZp9 — Oportuno (@oportunoixta) July 22, 2026

Según explicó el investigador de la NASA Michael Watkins, "la gravedad de la Tierra tiene colinas y valles porque la distribución de materiales en las profundidades varía". Por eso, el geoide representa cómo sería el nivel de los océanos si estuvieran determinados únicamente por la gravedad y permanecieran completamente en reposo.

Las llamativas deformaciones que aparecen en la imagen también tienen una explicación. Para que las pequeñas variaciones del campo gravitatorio puedan apreciarse a simple vista, los científicos exageraron la escala vertical hasta 10.000 veces. Sin ese recurso gráfico, el geoide sería prácticamente indistinguible de una esfera perfecta.