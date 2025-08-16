Entre Ríos: despidieron a una directora de Tránsito por manejar alcoholizada Araceli Soressi, funcionaria del municipio de Pueblo General Belgrano, eludir a la Policía durante un control a la salida de un boliche. Tenía 0,9 gramos de alcohol en sangre. Por







La funcionaria tenía 0,9 gramos de alcohol en sangre.

La directora de Tránsito de la localidad de Pueblo General Belgrano, en Entre Ríos, fue despedida de su cargo por manejar con alcohol en sangre e intentar eludir a la Policía durante un control de alcoholemia. El hecho ocurrió en la madrugada del 10 de agosto, a metros de un boliche de la costanera.

Según testigos, Araceli Soressi, la funcionaria del distrito situado en el Departamento de Gualeguaychú que estaba al frente de Tránsito, Control Urbano e Informática del municipio, primero quiso esquivar el control y luego se negó a someterse al test, aunque finalmente lo hizo y le dio 0,9 gramos de alcohol en sangre como resultado, casi el doble del límite permitido.

Los mismos testigos afirmaron que la mujer quiso evitar la sanción con el argumento de su cargo como funcionaria municipal. Finalmente, el lunes siguiente al hecho, Soressi pagó la multa y recuperó su vehículo.

El escándalo comenzó a circular entre los vecinos y fue entonces que el intendente Francisco Fiorotto decidió apartarla. "Debido a la responsabilidad del cargo que desempeña, he decidido separarla de sus funciones", comunicó en una nota enviada a los medios locales.