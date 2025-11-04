4 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: celebraba su cumpleaños en Gualeguaychú, lo echaron por estar alcoholizado y asesinó a un invitado

El violento hecho ocurrió durante la madrugada del domingo. La víctima, de 63 años, recibió un disparo en la ingle y llegó sin vida al hospital. El agresor quedó detenido.

Por
Redes sociales

Un joven de 29 años celebraba su cumpleaños en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, fue echado del mismo por una discusión, volvió a los pocos minutos con un arma y, luego de amenazar a todos, forcejeó con un hombre de 63 años y lo mató. La víctima recibió el impacto en la ingle y fue detenido.

El matrimonio que viajaba en el auto falleció como consecuencia del choque.
Te puede interesar:

Choque y muerte en José C. Paz: el abogado de Michael Carballo responsabilizó al matrimonio fallecido

El violento hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en una casa ubicada en el paraje Las Mercedes. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. Según lo relatado por las fuerzas policiales, el atacante identificado como Hernán Morales generó disturbios y por eso lo echaron.

El hombre regresó armado luego de ser expulsado, empezó a amenazar a los presentes y apuntó a las personas reunidas. Se acercó hasta Raúl Alfredo Scherer, de 63 años, que estaba en el momento y forcejeó. Él intentó sacarle la escopeta y lo logró.

Pero luego recuperó el arma y le disparó. Esta secuencia duró varios minutos y todo terminó mal. El hombre herido fue trasladado por su hijo en una camioneta particular hasta el Hospital San Isidro de Larroque, pero murió en el lugar.

El parte médico indicó que tenía un “shock hipovolémico hemorrágico y falla renal multiorgánica”, consecuencia de “herida de arma de fuego en la zona inguinal derecha”, según El Día de Gualeguaychú.

La fiscal de turno ordenó la intervención inmediata de la División de Policía Científica, que llevó a cabo el relevamiento de la escena y secuestró elementos de interés para la causa, entre ellos una escopeta, una carabina calibre 22, varias vainas servidas y un teléfono celular.

