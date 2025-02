Video: así fue el momento del asesinato de la mujer en Vicente López, tras el intento de robo

"Lo que tengo entendido es que volvían del gimnasio. Aparentemente mi papá vio venir a dos tipos y mi mamá le pidió acelerar. Él aceleró, uno de los tipos le disparó y la ventanilla del lado del acompañante atrás estaba abierta. Fue sin mediar palabra, así directamente", relató Nicolás, hijo de la víctima.

Agregó que su padre "estaba estacionando" el vehículo y "los vio tarde porque estaba con la cámara de retroceso. Ahí pasó y ya los tenía encima", explicó. "Aceleró la camioneta, no es que hubo un forcejeo ni nada. En ese momento le pegaron de atrás", sostuvo.

Embed - INTENTO de ROBO, MUERTE y FUGA en VICENTE LÓPEZ: HABLA el HIJO de la VÍCTIMA

Según indicó, los delincuentes todavía no fueron identificados, pero "se cree que fueron para el lado de San Martín". Nicolás aclaró que su papá "los vio a pie, no vio ningún otro auto", y los describió como personas "grandes", lo que descarta la posibilidad de que fueran menores de edad.

"Tenemos comunicación con el Ministerio de la Provincia. Vinieron a hablarnos y asistirnos. Por el momento no tenemos nada. Pedimos que se haga justicia", reclamó. "Es una situación lamentable para todos. La verdad que no lo podemos entender, no lo podemos creer. Mi viejo está devastado. No se merecía esto", lamentó.

Cerca del lugar donde ocurrió el ataque, en las calles Porchia y Misiones, los delincuentes robaron un auto Ford Territory blanco de otro vecino y escaparon en dirección a San Martín. Las cámaras de seguridad también detectaron un vehículo de apoyo marca Toyota Corolla.

La investigación del asesinato está a cargo del fiscal Gastón Larramendi, de Vicente López, quien cuenta con el apoyo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) local. La causa fue caratulada como "homicidio en ocasión de robo".