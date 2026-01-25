Vicente López: buscan a un joven de 21 años que salió de su casa en bicicleta Fue visto por última vez el viernes en una estación de servicio de la localidad de Garín. Sufre padecimientos psiquiátricos y abandonó su hogar con el objetivo de llegar a la Cordillera de los Andes. Por + Seguir en







Juan Laszeski es buscado por su familia.

Un joven de 21 años es intensamente buscado por su familia tras haber desaparecido el viernes en el partido bonaerense de Vicente López. Se trata de Juan Laszeski, quien abandonó su hogar en bicicleta. Según registros de cámaras de seguridad, su último rastro firme lo ubica en una estación de servicio de la localidad de Garín.

Teresa, hermana del joven, detalló que Juan inició el viaje con el objetivo de llegar a la Cordillera de los Andes, a pesar de no contar con preparación ni recursos técnicos. “Agarró bolsas, una mochila y se fue”, relató la mujer, subrayando la precariedad de la situación en la que partió.

La preocupación familiar radica en que Laszeski es un paciente psiquiátrico que atravesaba un brote al momento de su partida. El joven había abandonado su medicación a mediados del año pasado, lo que agravó su estado de salud mental previo a la crisis.

“Su cuadro venía empeorando y en ese ataque decidió iniciar esta travesía”, explicó su hermana. Inicialmente, las autoridades policiales demoraron la toma de la denuncia debido a que el joven mantenía contacto telefónico, pero la comunicación se interrumpió por completo pocas horas después.

Rastrillajes y pedidos de colaboración a la comunidad Tras perder el contacto, los familiares iniciaron un recorrido por diversas localidades y solicitaron a la fiscalía interviniente el relevamiento urgente de las cámaras de seguridad. “Estamos haciendo todo lo que podemos para encontrarlo”, manifestó Teresa ante la falta de avances significativos en la búsqueda oficial.